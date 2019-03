„Da, mi-am ucis fiica. Îi este mai bine în Rai decât lângă tatăl ei”. Cu lacrimi în ochi, o mamă a povestit cum și-a înecat fetița, ca să o apere de un tată abuziv

Cuvintele cutremurătoare ale unei mame care a crezut că singurul mod de a-și „salva” fiica de tatăl abuziv a fost crima. În fața judecătorului, femeia a povestit, cu lacrimi în ochi, cum și-a luat fetița de doar 3 ani și a înecat-o. După ce fiica ei și-a dat ultima suflare, femeia a încercat să se sinucidă în trei moduri diferite.

Acuzată că și-a ucis fiica, o mamă i-a explicat judecătorului că gestul ei nu a fost crimă, ci eliberare. Femeia este convinsă că fiicei ei îi este mult mai bine în Rai decât alături de tatăl ei. Claire Colebourn are 36 de ani și este profesoară de biologie.

Susține că nu și-a omorât fiica, ci a salvat-o

În octombrie 2017, o ambulanță a dus-o de urgență pe Bethan la cel mai apropiat săital. Medicii nu au mai putut face nimic pentru fetița în vârstă de 3. Decesul a fost declarat la câteva minute după ce a fot adusă de echipajul de urgență.

Copila fusese înecată de propria sa mamă. Un gest salvator, susține femeia, care a declarat că a fost nevoită să facă asta din cauza „abuzului constant” la care erau supuse de soțul ei, tatăl lui Bethan.

În fața judecătorului și a juriului, Claire Colebourn a spus că nu știa cum să își proteje fiica, moartea fiind singurul mod în care putea să îți țină soțul cât mai departe de cea mică.

A încercat să se sinucidă în trei moduri

După ce și-a ucis fiica, Claire a vrut să se sinucidă. Și-a injectat o doză mare de insulină, s-a înjunghiat în stomac și s-a spânzurat.

În tot timpul petrecut în arest, femeia a refuzat să îți recunoască vina în fața polițiștilor. Abia șase luni mai târziu, după ce și-a dat seama că nu are cum să se sinuciă cât este reținut, femeia a spus întreaga poveste.

„Nu știu cum sunt încă în viață. Îmi este foarte greu, sunt obligată să trăiesc.”

În urma separării de soț, Claire și-a dat seama că ar fi mai bine să își ucidă fiica și să se sinucidă decât s îl lase pe bărbat să obțină custodia asupra copilei.

„Nu am vrut să fug, așa că am acționat cum am putut. Nu am fost lăsată să mor, voiam să fiu alături de fiica mea. Lui Bethan îi este mult mai bine în Rai decât alături de tatăl ei.”

Când a fost întrebată ce avea de gând să facă în momentul în care și-a pus fiica în cada plină cu apă, femeia a cedat:

„Nu pot să rostesc cuvintele pe care așteptați să le auziți. Știam că urma să fie în siguranță, în Rai. Nu mă gândeam că o să ajung în fața unui judecător, credeam că o să fiu alături de fiica mea. Nu știu cum sunt încă în viață. Îmi este foarte greu, sunt obligată să trăiesc.”

Procesul continuă.