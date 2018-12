Cum se face alegerea corecta a unei pompe sumersibile

In primul rand trebuie clarificata diferenta dintre o pompa sumersibila si un hidrofor. Acest concept poate deruta orice persoana, avand in vedere faptul ca amandoua servesc aceluiasi scop - acela de a alimenta o incapere sau de a iriga un teren. Insa ceea ce le deosebeste sunt sistemele, modul de functionare si principiile. Un hidrofor poate colecta apa de la o anumita adancime, insa o pompa sumersibila are capacitatea de a impinge cantitatea de apa catre suprafata, de a o colecta si chiar de a depozita pentru o perioada de timp pentru a putea folosi la nevoie in cel mai potrivit mod posibil.