Cum se justifică prodecanul Facultății de Teologie după declarațiile controversate despre femei și viol: ”Regret că vorbele mele au avut un ecou nedorit!”

Vasile Răducă, prodecanul Facultăţii de Teologie şi secretar al Comisiei de Bioetică a Patriarhiei Române, a făcut afirmaţii controversate şi discriminatorii despre sex, viol şi musulmani în emisiunea difuzată în 27 mai, la Radio Trinitas, iar acum, acesta și-a cerut scuze public, mărturisind că ”vorbele sale au avut un ecou nedorit.”

Într-o declarație pentru Paginademedia.ro, preotul Vasile Răducă s-a justificat pentru afirmațiile discriminatorii pe care le-a făcut în direct.

"Regret faptul că vorbele mele, adresate în contextul unui dialog la radio, cu persoane care cereau îndrumare din punct de vedere creştin ortodox pentru situaţiile delicate de viaţă în care se aflau, au avut un ecou nedorit", spune preotul Vasile Răducă, prodecanul Facultății de Teologie, într-o poziție trimisă Paginademedia.ro.

"Revin, aşadar cu explicaţii pe care le găsesc necesare pentru a clarifica problemele extrem de delicate care nu puteau fi ‚rezolvate’ la telefon şi la radio, din lipsă de timp, dar care au avut un răspuns cât se poate de valid din punct de vedere teologic", continuă preotul.

"Sper ca punctul meu de vedere, in perfect acord cu dogma crestin-ortodoxa si clarificat in aceste randuri să tempereze multe din aspectele generate de graba cu care, poate, am vorbit în contextul dialogului telefonic, la radio", mai spune preotul în poziția trimisă Paginademedia.ro.

Potrivit News.ro, această emisiune a fost reclamată de ascultători. El a spus: ”când e vorba de viol, este vorba de un viol la care au consimţit persoanele respective” sau ”în islam, femeia este considerată o lighioană”.

Preotul Vasile Răducă a răspuns mai multor ascultători: ”Vă rog să reţineţi, sunt rarisime cazurile când violul se soldează cu graviditate. Când se soldează cu graviditate, sunt mai multe cauze: fie că este vorba de un viol la care ai consimţit şi care ţi-a plăcut să se repete, fie că te-ai găsit în imposibilitatea de a face de aşa manieră încât celulele germinale care sunt pe punctul de a se întâlni, să se şi întâlnească şi să fie fertilizat oul”.

Prodecanul Facultăţii de Teologie a mai făcut afirmaţii cu privire la sexul cu prezervativ, dar şi despre relaţia dintre o tânără şi un partener de religie musulmană.