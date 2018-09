Decizia care va afecta TOȚI românii! Schimbările care vor fi aduse Sistemului de Urgenţă 112

Hotărârea referitoare la demararea proiectului privind modernizarea şi extinderea Sistemului de Urgenţă 112 a fost aprobată, joi, de către Guvern, urmând să fie aduse mai multe îmbunătățiri.

"Hotărârea privind demararea proiectului important pentru cetăţeni, anume modernizarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă - 112 şi extinderea acestuia cu fonduri europene a fost aprobată", a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu.



Pe 28 august, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, şi directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ionel-Sorinel Vasilca, au semnat contractul de finanţare pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă".



"Este vorba de o nouă investiţie care prevede modernizarea infrastructurii Sistemului Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă 112. (...) Proiectul are o valoare de 47,6 milioane de euro şi o perioadă de implementare de 36 de luni şi constă în modernizarea componentelor de hardware şi software pentru un răspuns mai prompt al agenţiilor de urgenţă la solicitările cetăţenilor aflaţi în situaţii de urgenţă. Beneficiile proiectului sunt cele legate de creşterea capacităţii de răspuns la solicitările cetăţenilor, reducerea timpului de aşteptare al meu ca cetăţean care apelează la 112 cu 5 secunde, de la 59 de secunde, la 54 de secunde", a spus Rovana Plumb, la acea dată.



Ea a mai spus că prin acest proiect se vor introduce mecanisme moderne de gestionare a resurselor şi echipajelor de intervenţie şi va exista o alertare automată a tuturor structurilor ce pot interveni în situaţii de amploare.



"Vor exista apeluri de urgenţă cu transmisii video şi imagini de la locul evenimentului. Acest lucru este o noutate, pentru că aici cetăţenii vor avea posibilitatea să transmită informaţii suplimentare, precum imagini video, poze, date, text sms sau alte aplicaţii de telefonie mobilă, gen WhatsApp", a afirmat Rovana Plumb.



Plumb a mai spus că se urmăreşte creşterea preciziei de localizare a urgenţei prin GPS şi că va exista şi un tablou operaţional disponibil pentru toate instituţiile care intervin, actualizat în timp real. O altă noutate este extinderea accesibilităţii apelului de urgenţă pentru persoanele cu dizabilităţi, a adăugat ministrul Fondurilor Europene.



La rândul său, Ionel-Sorinel Vasilca, directorul STS, a spus că modernizarea infrastructurii a fost impusă nu doar din considerentul uzurii fizice şi morale a echipamentelor, componente care funcţionează fără întrerupere din 2004-2005, ci şi pentru implementarea unei "soluţii actualizate tehnologic, moderne şi orientate pe perioada anilor 2020-2030 prin care să se deservească mai eficient apelanţii la serviciul 112".



Directorul STS a subliniat că urmează derularea procesului de achiziţie a echipamentelor şi semnarea contractului la mijlocul lunii decembrie a acestui an. El a menţionat că vor fi achiziţionate numai echipamente originale, noi şi de ultimă generaţie.



Directorul STS a mai spus că în primul trimestru al anului 2020 se va trece la testarea tuturor funcţiunilor echipamentelor.



"Pentru o mai bună transparenţă faţă de cetăţeni, activitatea în timp real în cadrul sistemului 112 va putea fi urmărită prin informaţiile publicate pe site sub formă de grafice şi hărţi relevante pe tipuri de incidente şi zone geografice, cu garantarea datelor cu caracter personal", a mai spus directorul STS.