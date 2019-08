Ce spune Daniela Dincă despre trecutul violent al tatălui ei: ”Am fost crescută de bunicii materni!”

Daniela Dincă, fiica lui Gheorghe Dincă, presupusul criminal al Luizei Melencu și al Alexandrei Măceșanu, a făcut primele declarații după scandalul în care a fost implicată familia ei.

Astfel, Daniela Dincă a precizat că tatăl ei nu a fost un om violent și că nici ea și nici mama ei nu au fost victime ale violenței lui.

”Eu am fost crescută de către bunicii din partea mamei. Ultima dată când eu mi-am văzut tatăl a fost anul trecut, înainte de Paşte, la înmormântarea bunicii mele”, a povestit femeia care a mărturisit, de asemenea, că nu are nicio legătura cu ceea ce se întâmplă cu tatăl ei: ”Nu am nicio legătură. Ne dezicem. Eram departe, nu aveam de unde şti ce se întâmplă. Din punctul nostru de vedere, ne exprimăm compasiunea faţă de cele două familii. Aş vrea să pot schimba situaţia pentru că e foarte greu. Mă gândesc că de partea cealaltă e mult mai greu.”, a declarat Daniela Dincă, potrivit Adevărul.ro.

Daniela Dincă, fiica lui Gheorghe Dincă a fost acuzată de un om de afaceri din Arad că ar fi avut cu legături cu proxeneți. Mai exact, omul de afaceri arădean susținea că fiica lui Gheorghe Dincă a ajuns administrator al domeniului de vânătoare deținut de italian, postură din care se ocupa să le livreze fete italienilor care veneau la vânătoare pe domeniul din județul Arad.