DOSAR PENAL după ce un bărbat a fost lăsat să MOARĂ ÎN CURTEA UNUI SPITAL!“Nu se poate aşa ceva, să mori lângă spital şi lângă o ambulanţă care nu vine să te ajute”

Un scandal uriaş a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, după ce un bărbat s-a prăbuşit şi a murit în apropierea spitalului din Rovinari. El tocmai plecase de la unitatea medicală, unde i s-ar fi administrat un tratament, dar nu a rămas internat pe motiv că nu ar mai fi paturi libere. Poliţiştii din Gorj au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Gorj au declarat vineri dimineaţă pentru News.ro că poliţiştii au deschis un dosar penal in rem pentru infracţiunea de ucidere din culpă. Oamenii legii au fost sesizaţi de reprezentanţii spitalului despre decesul bărbatului şi urmează să fie făcută necropsia care va stabili cu exactitate care a fost cauza morţii.

Conform presei locale, bărbatul în vârstă de 57 de ani a mers joi la spitalul din Rovinari, fiind diagnosticat cu pneumopatie acută. În cursul după amiezii, acestuia i-a fost făcută o injecţie, iar seara i-a s-a aplicat din nou acelaşi tratament. Martorii au povestit că după cea de-a doua injecţie bărbatului i s-a umflat mâna şi transpira. El nu ar fi rămas în spital deoarece cadrele medicale i-ar fi spus că nu există un pat liber şi l-ar fi sfătuit să revină a doua zi.

Astfel, bărbatul a plecat din unitatea medicală şi i s-a făcut rău pe o bancă aflată în faţa spitalului. Tot martorii spun că au mers să o cheme pe doctoriţa de gardă, dar şi ambulanţa aflată în faţa spitalului, dar li s-a spus să sune la 112, bărbatul fiind ajutat de mai multe femei până a venit fiul acestuia şi l-a transportat din nou la unitatea medicală, medicii nereuşind să-i salveze viaţa.

"Era vecin cu mine şi îl cunoşteam. A picat în faţa mea, lângă o bancă, aici peste stradă de spital. Cu mâna pe inimă vă spun că îmi pare nespus de rău că nu am putut să fac pentru el mai mult ca să îl ajut. Nu a venit salvarea, nu a venit nici un doctor, eu cu nişte femei şi vreo trei fete am încercat să îl ajutăm până a venit băiatul dumnealui ca să îl ia cu maşina şi să îl aducă din nou la spital. Era deja mort când a intrat din nou cu el pe poarta spitalului. Nu se poate aşa ceva, să mori lângă spital şi lângă o ambulanţă care nu vine să te ajute pentru că nu ai mai apucat să suni la 112. În ce ţară am ajuns să trăim, de fapt să murim, dacă se întâmplă lucrurile astea”, a spus femeia care a acordat primul ajutor celui căzut pe stradă, lângă spital", a spus pentru pandurul.ro femeia care i-a acordat primul ajutor bărbatului.

Medicul Roxana Gherghina, cea care l-a consultat pe bărbat, a declara că iniţial nu au existat locuri libere, dar ulterior a găsit un pat în salonul altui medic, hotărându-se ca pacientul să rămână acolo. Ea spune că nu ştia ca bărbatul să fi plecat acasă.

"Iniţial nu au fost paturi în salonul meu, dar după aceea am găsit paturi în salonul altui medic şi s-a decis ca pacientul să rămână acolo. Eu nu ştiu ca dumnealui să fi plecat acasă, pe mine nu m-a anunţat nimeni că acest pacient a plecat acasă. La noi, în UPU, a fost adus la 22.10 în stop cardio-respirator. Fusese internat în cursul zilei cu pneumopatie acută”, a afirmat medicul Roxana Gherghina.

Ea mai spune că nu a mers să îi acorde primul ajutor pacientului căzut în faţa spitalului întrucât nu are voie să părăsească unitatea medicală.