Video. Elevă premiantă, șefă de bordel la 16 ani: „Mama mea lucrează la Primărie, pe postul de secretară, iar tati în construcții”

Ana și iubitul ei au transformat apartamentul în bordel, unde practicau prostituția inclusiv minore, scrie Antena3.ro.

Fata, premiantă la școală, chiar a abandonat cursurile pentru că „afacerea” nu-i mai lăsa timp și pentru asta.

„Totul a pornit de la un anturaj, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor. Am învățat de la o fată cu o vârsta mai mică decât mine. Ea practica deja prostituția. M-a convins pe mine și pe iubitul meu să facem asta. Am dat anunțuri în ziare și am început să facem o afacere bănoasă.

Mama e secretară la primărie, iar tati lucrează în construcții/ Am luat o fată de 15 ani în chirie și am început să îi oferim locul în care își practica meseria”, a dezvăluit fata la Antena 3.