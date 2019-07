Era reproducerii sexuale este pe sfârşite! Sexul va fi înlocuit de alte practici!

Domeniul reproducerii umane va fi afectat de evoluția tehnologiei care a luat cu asalt viețile noastre.

Directorul Centrului pentru Drept şi Bioştiinţe, precum şi al Programului de Neuroştiinţe şi Societate, Henry T. Greely este de părere că sexul pentru reproducere va fi înlocuit de conceperea în laborator în următoarele decenii, notează Futurism.

„Prevăd că în viitor oamenii vor face în continuare sex, doar că nu atât de des pentru a se reproduce”, explică dr. Greely. Aceasta a dezvoltat subiectul într-o carte publicată în anul 2018: ”The End of Sex and the Future of Human Reproduction”.

„În 20-40 de ani, mare parte dintre oamenii care vor avea o poliţă de asigurare medicală bună vor alege să conceapă copii în laborator”, a adăugat ea.

Predicțiile se bazează pe realitățile medicale actuale. Astfel, de-a lungul celor patru decenii în care fertilizarea in vitro a fost folosită s-au născut apropximativ 8 milioane de bebeluşi.

„La fel ca în cazul multor lucruri, vor exista multe reacţii iniţiale negative”, a explicat dr. Greely.