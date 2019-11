Alegeri Prezidențiale 2019. Familia Luizei Melencu, scandal la secția de votare! Au ieșit scântei! „Mi-a zis că e măritată”

Mama și bunicul Luizei Melencu au avut un conflict cu un polițist, la secția de votare din satul Radomir unde au mers să își exprime votul. Cei doi au încercat să stea de vorbă cu același polițist despre care spun că i-a umilit de la început.

„Am vrut să îl întrebăm și noi, să ne dea și nouă niște detalii. Ați văzut c atitudine sfidătoare a avut față de noi. Așa și pe data de 14, când s-a prezentat prima oară și am dat aceste declarații, dumnealui a spus că: Lasă, domnule, că fata e tânără, frumoasă, a plecat cu cineva de acasă, în loc să își facă datoria. Deci din prima zi am simțit că suntem mințiți”, a spus bunicul Luizei Melencu.