Gheorghe Dincă nu avea cum să incendieze cadavrul Alexandrei. Un fost șef de crematoriu explică: "Arderea în butoi, o aberație!"

Gheorghe Ionel a fost șef vreme de 20 de ani la crematoriului Vitan-Bârzești din București și susține că este imposibil ca Gheorghe Dincă să fi ars trupul Alexandrei Măceșanu în butoiul din curte. Ipoteza conform căreia criminalul din Caracal a incendiat cadavrul fetei este o aberație, spune bărbatul.

„100% nu s-a putut face o incinerare in acel butoi. Se face o incinerare doar cand se ajunge la temperatura de 1.400 de grade. Poate sa toarne ce vrea el, nu se poate obtine o asemenea temperatura. In crematoriu se obtinea temperatura dupa circa o ora de mers a arzatorului in gol si abia se ajungea la 1.200 de grade. Exclus asa ceva, iar arzatorul era imens cu un diametru de aproape un metru. Nu, exclus asa ceva. Nu pot sa cred. Acel nemernic,parerea mea personala, trage de timp. Eu cred ca este in viata fetita si el trage de timp sa acopere niste urme si sa dea posibilitatea altor complici sa o scoata din tara. Parerea mea. Se putea incinera in butoiu eventual doar parul si pielea”, a zis Ionel Gheorghe la Antena 3.