Fostul episcop de Huşi, eliberat din arest preventiv de magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie/ Decizia instanţei este definitivă

Sentinţa pronunţată de ICCJ este definitivă.

Cei doi aufost arestaţi în 22 mai.

”La data de 22.05.2020 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale fată de Onilă Cornel, fost Episcop de Husi, aflat în stare de reţinere, măsură dispusă prin Ordonanţa din 21.05.2020 în prezenta cauză, cercetat pentru săvârşirea unei infractiuni de agresiune sexuala in forma continuata prev de art 219 al. 1, 2 lit a, c C.penal, cu aplicarea art 35 al. 1 C.penal in dauna unei persoane vatamate minore la momentul comiterii faptei si o infractiune de viol in forma continuata, prev de art 218 al. 1, 3 lit a, cu aplicarea art 35 al. 1 C.penal, ambele cu aplicarea art 38 al. 1 C.penal”, a anunţat, în 22 mai, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Potriit sursei citate, este cercetat în dosar şi Jitaru Sebastian Cristi, fost calugăr Arhimandrit, pentru trei infractiuni distincte de viol în formă continuată, în dauna unor persoane vătămate minore la momentul comiterii faptelor, şantaj în formă continuată şi agresiune sexuală în dauna unei persoane minore.

Jitaru Sebastian Cristi este în penitenciar, unde ispăşeşte o sentinţă anterioară.