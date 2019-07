Fosta mare speranță a fotbalului românesc - Claudiu Răducanu, în rețeaua jafului și a morții

Printre cei care se ocupau de carduri, s-a numărat şi celebrul fotbalist Claudiu Răducanu, fost atacant al Stelei. În 2014, a fost prins în flagrant şi condamnat la închisoare în Mexic pentru fraudă bancară. Două luni a stat după gratii.

Cu banii obţinuţi fraudulos, Rechinu' şi-a construit adevărate imperii imobiliare, spun procurorii. Pe plaja din Cancun, a ridicat două blocuri de câte 28 de etaje. În Brazilia, a achiziţionat mai multe terenuri de zeci de milioane de dolari, iar în Craiova a construit alte două blocuri şi intenţiona să facă şi un hotel.

Martorul spune că "banii şi valorile sub formă de aur sunt ascunse acum pe terenuri aflate la mare distanţă de Craiova, locuri cunosute de ei, bineînţeles, sub forma unor fâşii de chestii crescute prin lanuri de grâu sau sub un anume copac".