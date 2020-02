Omul ăsta s-a născut erou! Gestul incredibil făcut pe un pompier pentu victima unui accident rutier: „Inimile mari se cunosc prin gesturile simple”

Plutonierul adjutant Doru Boca, şeful Gărzii de Intervenţie de la Gura Humorului, a dat o lecție de omenie! În timpul unei misiuni, i-a dat propriii bocanci unui şofer implicat într-un accident de circulaţie. Bărbatul rămsese desculț când a fost scos dintre fiarele contorsionate ale autoturismului răsturnat.

Gestul pompierului a fost lăudat de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava Suceava, Alin Găleată. Acesta a scris pe pagina de Facebook a instituției despre inimile mari care „se cunosc prin gesturile simple”.

„Fiecare pompier militar, când pleacă la o intervenţie, are mereu la el un pachet de mâncare şi o sticlă de apă, pentru că niciodată nu ştie cât va dura misiunea şi când se va întoarce... Pe lângă acestea, salvatorul are şi schimburi, printre care cel puţin o pereche de ciorapi şi chiar o pereche de bocanci în plus. Să nu trebuiască... Mai ales că există o vorbă: „Picioarele ude - moartea pompierului”, a scris Alin Găleată.