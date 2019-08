Gheorghe Dincă s-ar fi răstit la anchetatori: "Nu mă mai întrebaţi, eu am recunoscut fapta şi nu mă mai obosiţi, mă stresaţi!"

Gheorghe Dincă pare să-i ţină pe anchetatori departe de locul unde ar fi ascuns trupul neînsufleţit al Luizei. Le-a spus că nu îşi mai aminteşte decât că a văzut o întindere de ape, pentru că era întuneric. Și că nu vrea să mai dea detalii, că este obosit și stresat de oamenii legii.

De teamă să nu fie oprit de poliţişti la vreun control în trafic, a bâjbâit pe un câmp, în apropiere de Caracal sau Turnu Măgurele. Surse din anchetă spun că Dincă i-a şi certat pe cei care îl interogau.

"Era noapte, în faţa mea era o întindere mare de apă. Se vedeau luminile unui oraş mare în depărtare, nu mai ţin minte, Corabia sau Turnu Măgurele, era întuneric beznă. Nu mai ţin minte unde am făcut stânga, unde am făcut dreapta. Am ocolit localităţile şi am mers numai pe câmp, de teamă să nu mă oprească poliţia la vreun control în trafic. (...) Nu mă mai întrebaţi, eu am recunoscut fapta şi nu mă mai obosiţi, mă stresaţi şi mă plimbaţi, atâta vreme cât eu am recunoscut", ar fi spus Dincă la audieri, susțin surse din anchetă.

Dincă le-a mai spus anchetatorilor că nu mai poate asista la anchetă pentru că nu a dormit toată noaptea şi se simte rău.

Împărţiţi pe echipe, criminaliştii au răscolit din nou curtea şi casa groazei. Au ridicat probe şi din podul locuinţei. Cercetările de ieri au vizat, în special, cazul Luizei. Anchetatorii vor să afle dacă şi tânăra de 19 ani, dispărută în aprilie, a fost sechestrată acolo, la fel ca Alexandra. Au descoperit alte probe: fire de păr de mai multe culori şi mai multe haine pătate de sânge, pe care le-au trimis la analiză, în Capitală.