Video | A ieșit la alergat după o lună de carantina și a fost hărțuită pe stradă. "S-au pus în fața mea încercând să mă pipăie... am îndrăznit să ies în colanți"

Reacția oamenilor din online a fost una cu totul neașteptată. Aceștia i-au atras atenția asupra vestimentației (o pereche de colanți de alergat și o bluză), spunând că era "prea mulată", lucru care este "suficient" să atragă evenimente de acest fel, ba chiar, unii au considerat că nu i s-a întâmplat nimic!

Mesajul tinerei: "Am ieșit și eu la alergat după o lună în care am stat în casă ca o moluscă și am zis să ies, să alerg și eu. Mi-am făcut declarație pentru a alerga în jurul blocului, pe bulevard. Niște băieți "foarte drăguți" s-au pus în fața mea încercând să mă pipăie în mijlocul bulevardului, de fapt, de față cu toată lumea, pentru că, ce crezi, am ieșit la alergat și am îndrăznit să ies în colanți. Vi se pare că mi-am arătata prea multă piele? Mi se pare incredibil ce se întâmplă! Nu mă interesează că veți spune că nu mi s-a întâmplat nimic. Ce mă făceam dacă era seară? Dacă nu era nimeni pe stradă? Nu mi se pare normal ce se întâmplă"

Reacțiile oamenilor lasă de dorit considerând că de vină este ea pentru că a purtat o pereche de colanți! "In Germania, Anglia, Spania etc cand pune clientu’ mana pe voi nu va mai plangeti", a spus un internaut.