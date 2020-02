Interviu cutremurător cu Mariana, o româncă răpită și violată zece ani în Italia. Casa în care a fost sechestrată semăna cu cea a lui Dincă

El m-a violat mereu. S-a întâmplat de când am venit în casă. N-am avut niciun contact cu exeriorul, sigilase și ferestrele. Am încercat să scap la un an de la nașterea primului meu copil, dar eram la etajul patru cu ferestrele sigilate, cu gratii puse. Am găsit geamul de la baie deschis într-o zi, am făcut o coardă din cearceafuri ca să pot să plec, dar m-a prins. M-a bătut rău, apoi mi-a bagat cearceaful în gură. Am trăit în teroare”, a spus femeia.

Sursa: Antena 3