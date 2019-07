Luiza Melencu, nepoata bunicilor, "oameni cu argint în păr și aur în inimă”. Fata ucisă despre care s-a spus, batjocoritor, că a plecat cu iubitul

A fost ucisă cu sânge rece de Gheorghe Dincă, bărbatul care și-a recunoscut fapta.

Politistii au tratat cazul batjocoritor, sugerand ca fata a plecat in strainatate „cu un Fat-Frumos”. Postarile ei de pe Facebook aratau insa un bun-simt remarcabil si o personalitate departe de ce sugerau politistii, notează putlicația aktual24.ro.

Luiza Mihaela Melencu, din comuna doljeana Diosti, a dispărut la mijlocul lunii aprilie. Rudele au mers la poliția din Olt, iar mama fetei a primit drept răspuns: "E majoră, se întoarce ea, o fi plecat cu un iubit".

„Intai am mers la Cosoveni. Dupa doua luni ne-am dus la DIICOT Craiova, eu am contactat o avocata si m-am dus personal la Craiova si apoi DIICOT-ul a preluat cazul. Dansii au spus ca m-am dus cam tarziu, in iunie, deja trecusera doua luni si jumatate de cand disparuse Luiza, de pe 14 aprilie. M-am dus cam tarziu, nu stiam despre ce e vorba, nu cunosteam procedurile”, afirma ea.

Politistii din Cosoveni ar fi spus ca Luiza, fiind majora, putea pleca impreuna cu „un Fat-Frumos”.

„Este majora, are 18 ani, putea sa fi plecat cu vreun iubit, asta au zis cei de la Cosoveni. Repetau intr-una, pana cand am dus cazul la DIICOT, ca a plecat cu un Fat-Frumos. Nu numai o data au spus ca are are 18 ani, e majora. Acum au tratat (cu seriozitate n.r.), de cand s-a intamplat cu Alexandra”, a mai declarat presei mama Luizei Melencu.