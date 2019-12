Mama Alexandrei Măceșanu i-a lăsat muți pe procurori! Este incredibil ce a putut să le spună: „Ce faceți, domnule?”

„Invitarea mea ca martor la DIICOT la mai bine de 2 luni de la solicitarea depusa de mine…precedent in sistemul judiciar. Daca tot m-au chemat in bataie de joc la finalul dosarului le-am spus destule: ce politicieni il protejează pe Dincă, anturajul „select” al lui Dincă la nivelul județului Olt înainte după 1989, incompatibilitatea unuia din procurorii de caz care a fost subordonatul politic al unuia dintre cei care trebuiau audiati in dosar si…evident…nu a fost, detalii despre 3 persoane care au filat-o pe Alexandra si neinvestigate, multitudinea de apeluri dintre unul din vecinii familiei mele si Gheorghe Dincă care nu a părut deloc suspecta procurorilor (desi sta la cateva case mai incolo…), detalii despte familia Dinca….si multe altele!!!”, a continuat acesta.