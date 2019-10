Mama Alexandrei Măceșanu, în lacrimi, în direct, pe Facebook! Ce apeluri telefonice a primit. „Fiica mea trăiește! A fost dusă…”

Mama Alexandrei Măceșanu, una dintre adolescentele despre care presupusul criminal din Caracal, Gheorghe Dincă, a declarat că le-a omorât, a izbucnit în plâns, în direct, pe Facebook. Femeia a declarat, între altele, că fiica ei trăiește și a explicat ce crede că s-a întâmplat cu aceasta.

„Alexandra mea trăiește! Aștept să îmi dea cineva o palmă și să mă trezesc din coșmarul acesta. Și pentru mine și pentru copilașul meu. L-am ferit de toate relele. Am încercat să fac tot ce e mai bun pentru el. Eu cred cu tărie că Alexandra mea va intra într-o zi pe poartă. Asta îmi spune inima. Că Alexandra nu este moartă. În ciuda ADN-ului pe care îl pot confirma ăștia. Alexandra este vie”, a spus Teodora Măceșanu, mama Alexandrei Măceșanu, într-un interviu ce i-a fost luat de Alexandru Cumpănașu, în direct, pe Facebook.

„Eu consider că ar trebui să simți când se întâmplă ceva cu copilul tău. Nu am simțit. Am zis să fim pregătiți, totuși. Am făcut cavoul, cum se zice, dar cu gândul să fie făcut, nu neaparat pentru Alexandra. Eu cred că este luată i dusă mai departe în străinătate. Dincă e un simplu pion”, a mai spus mama Alexandrei Măceșanu, precizând că testele ADN ce au confirmat că adolescenta a fost ucisă ar putea fi bazate pe „probe plantate”.

Teodora Măceșanu a povestit cum, după ce fiica ei a fost răpită și s-a aflat că a sunat la 112, ea și soțul ei au primit mai multe apeluri, fără ca cineva să vorbească, după ce răspundeau la telefon. Până la urmă, când a răspuns ea la telefon, interlocutorul a decis să vorbească.

„A sunat pe telefonul soțului. Nelu când dădea să răspundă, nu vorbea nimeni. I-am răspuns eu la telefon. I-am spus să vorbească. Mi-a spus că am plecat la mare și de aici plecăm la muncă în Anglia să facem bani. Apoi mi-a zis «mamă soacră». M-am speriat, a venit și un polițist și a închis el”, a povestit ea.

Apoi, potrivit mamei Alexandrei Măceșanu, au urmat mai multe apeluri. Un bărbat din Craiova a spus că a găsit-o pe adolescentă și că aceasta a fost bătută și lăsată într-un șanț. O femeie a spus că tânăra nu s-a urcat în microbuz, pentru că aștepta pe cineva.

„În jur de 20.00, a sunat de mai multe ori numărul acela privat. «V-am momit, ceau!», a spus. Ne-a spus că ne-a păcălit, ne-a dus pe piste greșite. Și-a bătut joc de noi, cum se zice. Cel care a sunat seara nu avea același glas ca cel de dimineață”, a mai povestit mama Alexandrei Măceșanu.

„La miezul nopții, mă tot suna o persoană, că a văzu-o în Oradea, la o terasă, că era însoțită de două persoane. Fel și fel de telefoane. Cei care au sunat au fost puși să sune, să ne informeze greșit. Ba bărbați, ba femei”, a mai spus Teodora Măceșanu.

De asemenea, mama Alexandrei Măceșanu a spus că a primit un apel telefonic și de la o tânără caree i-a spus că a bătut la poarta lui Gheorghe Dincă chiar în momentul în care adolescenta a sunat la 112. I-a dat de înțeles că după aceea a început să se simtă miros de fum.

„Ea a spus că avea 15 ani și că se mutase din Caracal, dar mi s-a părut ciudat că nu știa unde se mutase. Pe fundal se auzea un bărbat care vorba altă limbă”, a mai spus mama Alexandrei Măceșanu.

„Am dat toate informațiile. Nu știu dacă s-a făcut ceva pe baza lor. Nu știu dacă fata asta a fost găsită și audiată”, a precizat ea.

Femeia a menționat că a aflat despre o conversație între un băiat și o adolescentă înscrisă la același liceu ca Alexandra Măceșanu. Acest băiat ar fi spus că tânăra va fi scoasă din țară, în timpul nopții, și că el nu poate face nimic ca să împiedice acest lucru.

Mama Alexandrei Măceșanu a precizat că fiicei ei mai mici i-a spus că sora ei mai mare trăiește, mai ales că a primit apeluri de la persoane care i-au spus că adolescenta este în viață.

„Eu consider că numai să fii bolnav la cap să sune cum că a văzut-o. După telefoanele pe care le-am primit, eu cred că persoanele respectiv chiar au informații despre Alexandra. Inima mea așa îmi spune, că trebuie să le luăm în calcul, dacă vrem să o găsim”, a spus ea.

În timpul transmisiunii live pe Faceebook, Teodora Măceșanu a primit un telefon de la o femeie din Italia, legat de cazul adolescentei, în direct.

Alexandru Cumpănașu a precizat că el și familia Alexandrei Măceșanu au indicii că adolescenta trăiește. „Este o pistă pe care noi mergem de mai mult timp”, a spus el.