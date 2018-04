Se complică ancheta în cazul crimei între elevi, din Botoşani! Ipoteza halucinantă lansată de mama adolescentului ucigaș: ”Vreau să se afle adevărul. Fiul meu...”

Mama adolescentului care a ucis la 16 ani spune că fiul ei este victimă colaterală şi că altcineva ar fi înjunghiat-o pe Petronela Mihalachi. În plus, telefonul fetei de 18 ani a dispărut misterios. Elevul acuzat de omor a fost arestat, după ce şi-a recunoscut faptele. Moartea violentă a adolescentei a declanşat revolta în oraş, iar zeci de tineri au protestat în stradă.

"Şi noi putem fi victime" - este mesajul elevelor din Botoşani, după ce şi-au pierdut colega, ucisă într-o pădure de la marginea oraşului. Chiar înainte de crimă, una dintre ele a vorbit cu Petronela Mihalachi. Ciudat este că telefonul fetei nu a fost găsit de anchetatori la locul tragediei.

”Eu am vorbit cu ea în seara aia, la 6 jumate, când am ieşit de la şcoală şi i-am zis dacă poate să-ami aducă cheia de la apartament că nu am cu ce să intru în casă. Şi ea a zis că nu-i acasă şi se grăbea.”, a mărturisit Magdalena, colega de cameră a tinerei ucise.

De cealaltă parte, mama elevului acuzat de omor susține că fiul ei nu a fost singur în noaptea crimei.

"Vreau să iasă la lumină doar adevărul. Chiar dacă trebuie să plătească vinovatul. Fiul meu nu a fost singur și probele vorbesc. Doar că nu vrea să spună cum s-a întâmplat și cine a fost cu el.”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Dar procurorii nu iau în calcul această variantă şi îl consideră unic vinovat pe elevul de 16 ani. Tragedia putea fi prevenită, cred oamenii. Tânărul suspect a mărturisit pe Facebook că vrea să-şi spună capăt zilelor din cauza unei relaţii interzise. Dar nimeni nu i-a luat în serios mesajul.

Elevul va fi supus unei expertize psihiatrice. La audieri, va fi chemată şi iubita lui.