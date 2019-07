Mama Luizei, fata dispărută din Caracal, rupe tăcerea! Cum a fost batjocorită de polițiști! „Ne-au zis de o fată dezmembrată din pădure și că...”

Posibil criminal în serie la Caracal. Mama Luizei, fata dispărută în aprilie, speră cu disperare ca fiica ei să trăiască! Ce dezvăluire șocantă a făcut femeia?

Mama Luizei, fata dispărută în condiții similare în urmă cu câteva luni, la Caracal, are speranța că fiica ei trăiește și a făcut declarații șocante despre modul în care Poliția a tratat acest caz:

„A fost exclus să credem că Luiza a plecat cu cineva, era prima dată când se întâmpla treaba asta. Prima dată am fost plecată, primul apel la 112 a fost la Radomir, Coșoveni. Apoi la Craiova. Nu sunt mulțumită absolut deloc. Mai mult de două luni am fost la Coșoveni și nu ne spuneau nimic, nimic concret, nimic. Ne-au zis că fata a fost lăsată liberă...

Am întrebat ce șanse ne dau, ne-au dat exemplu de o fată găsită dezmembrată într-o pădure, ăsta nu era răspuns pentru o familie îndurerată. Am fost îndrumați de o doamnă avocat să mergem la Craiova, la DIICOT. Nu a durat mai mult de două zile și ne-au chemat (...) Am depus lumânare pentru Alexandra, poate o să fim în aceeași situație și noi, nu e nimic sigur. Poate și pentru fiica mea o să pună alții...Sper ca Dumnezeu să facă o minune!”, a declarat mama Luizei pentru Antena 3.

DISPARIȚII MISTERIOASE ȘI UN CRIMINAL ODIOS, LA CARACAL

Unul dintre cei mai mari criminali în serie ai României a fost prins la Caracal. Anchetatorii au găsit rămăşitele a cel puţin patru oameni într-o casă a ororilor. Două tinere din judeţ, date dispărute în ultimele patru luni, au fost sechestrate şi ucise acolo de un mecanic auto pe nume Gheorghe Dincă.

Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut miercuri, după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină "la ocazie". O altă tânără, Luiza Melencu, a dispărut în condiții similare, în urmă cu patru luni. Vinovat ar fi Gheorghe Dincă, cel care le-a luat pe fete cu mașina și apoi le-a dus la casa lui, locul crimelor.