Mama Luizei Melencu, disperată! Ce a fost forțată să facă. Poliția se apără! „A luat foc și m-a amenințat! Am fost obligată!”

Mama Luizei Melencu, una dintre adolescentele despre care Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a spus că le-a omorât, a spus că a fost forțată să dea noi probe ADN și că a fost „amenințată”. Inspectoratul General al Poliției Române are o altă variantă despre cum s-au desfășurat lucrurile.

Monica Melencu, mama Luizei Melencu, a susţinut că a fost obligată și amenințată de un comisar de poliție să dea probele biologice și cele de ADN la Institutul de Criminalistică.

„Am fost umiliți. Am fost umiliți. Nu sunt de acord cu ce se întâmplă aici, nu am fost de acord. Mi s-au spus niște reguli, când acest domn nu l-a lăsat pe acel domn care trebuia să ne ia testele să ne explice despre ce este vorba, pur și simplu, s-a înfuriat și a zis că mă ia cu forța. Am fost obligată, pur și simplu obligată. Am fost umiliți.

Am fost forțată, pur și simplu, m-am răzgândit, nu am mai vrut să dau acest test. Nu-mi plac regulile care s-au pus aici, nu l-a lăsat să ne explice despre ce e vorba, acel comisar a luat foc și pur și simplu m-a amenințat", a declarat mama Luizei Melencu, la ieșirea de la sediul Institutului Național de Criminalistică.

Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat, luni, înainte de sosirea la Institutul de Criminalistică că anchetatorii nu vor recolta ADN-ul amprentă, ci unul pe care „îl pot avea sute de mii de persoane".

Tot luni, mătușa Luizei Melencu, Cătălina Iordache, a spus că familia a acceptat o nouă recoltare de probe biologice, sperând să astfel se va afla adevărul despre ce s-a întâmplat cu fata, potrivit digi24.ro.

Ce a transmis Poliția

După ce mamei Luizei Melencu i-au fost azi prelevate noi probe ADN, la Institutul Național de Criminalistică, poliţiştii au făcut precizări privind modul în care s-a derulat procedura.

„Cu privire la afirmațiile apărute în spațiul public, facem precizarea că șeful Poliției Române a dispus verificări interne cu privire la modul în care polițistul și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu. Verificările urmează să stabilească dacă într-adevăr așa s-a întâmplat", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române.

Poliţia a transmis că aceasta este o măsură procedurală dispusă în cadrul anchetei penale coordonate de procurori din cadrul DIICOT.

„Specialiștii Institutului Național de Criminalistică recoltează probele biologice de la persoane sau ADN, prin metode neinvazive, respectiv, periajul mucoasei bucale, numai în conformitate cu Legea 76 din 2008 si HG 25/2011 privind normele de aplicare a legii respective. Recoltarea se face în baza unei ordonanțe de recoltare, după completarea unei fișe cu datele personale ale persoanei de la care se prelevează și cu consimţământul acesteia. Prelevarea probelor biologice se realizează utilizând truse de recoltare, standardizate, recunoscute internațional. Specialiştii din cadrul INC (Serviciul de Analize Genetice Judiciare) i-au adus la cunoştinţă părţii civile şi avocatului ales procedura de prelevare efectuată şi diferenţa dintre metodele de stabilire a profilului genetic autozomal (cromozomial) şi respectiv profil genetic mitocondrial", a transmis Poliţia.