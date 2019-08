„Te rog, puiul meu!”. Mama tânărului care s-a sinucis în direct pe Facebook a încercat să-l oprească! Ce mesaje tulburătoare i-a trimis – Video

Mama tânărului din Deva care s-a sinucis live, pe Facebook, pentru că l-a părăsit iubita, a încercat să îl oprească pe acesta. Bărbatul în vârstă de 22 de ani a primit mai multe mesaje tulburătoare, inclusiv de la prietenii lui.

Claudiu Bogdan, tânărul de 22 de ani, din Deva, a murit într-un spital din Germania, la câteva ore după ce a provocat intenționat un accident rutier cumplit, pe o autostradă din Germania.

„Drum lin spre îngeri, copilul meu frumos. Tu ai plecat si m-ai lăsat singură. Te voi iubi mereu, puiul meu. Dumnezeu să aibă grijă de tine”, a scris mama acestuia, pe pagina sa de Facebook.

Femeia a încercat să îl oprească de la gestul sinucigaş, pe care acesta l-a transmis în direct pe pagina sa de Facebook. I-a scris „Te rog, vorbeşti cu mine”, cu câteva secunde înainte ca fiul ei să intre cu maşina într-un autotren care staţiona pe o bretea a autostrăzii.

Şi alţi apropiaţi ai tânărului au încercat să îl convingă să nu se sinucidă.

„Trage pe dreapta şi linişteşte-te”, „Doamne fereşte, pentru o femeie să te omori? Tu nu eşti conştient. Eşti tânăr, sunt atâtea femei în lumea asta”, au fost ultimele mesaje primite de tânăr, înainte de impactul fatal, potrivit adevarul.ro.

Luni seara, Bogdan Claudiu a fost victima unui accident cumplit de circulaţie pe o autostradă din Germania. Românul a produs intenţionat accidentul în momentele în care transmitea „Live” un mesaj în care îşi exprima dezamăgirea că fusese părăsit. În timp ce gonea cu peste 170 de kilometri la oră, cu telefonul în mână, tânărul a relatat că vrea să se sinucidă fiindcă tocmai se despărţise de iubita cu care avusese o relaţie de trei ani.

„Mamă, tată, nu vreau să spun decât că vă iubesc mai mult decât orice pe lumea asta. Pe Monica am iubit-o mai mult decât a meritat. Încă o iubesc, o iubesc foarte mult. Astăzi mi-a dat o veste foarte dezamăgitoare. Mi-a spus că ea nu mai vrea nimic cu mine. Mi-a spus că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu mine, că nu mai vrea nimic cu mine, după trei ani de relaţie, după ce am aşteptat atât, după câte am îndurat, după cât am sperat şi după câte speranţe mi-am făcut. În schimb vrea cu altcineva... O să vă duceţi dracu şi eu am să mă duc la fel. Eu vreau să mor. Tot ce am vrut eu a fost ea. Nu mai pot, sunt terminat. Nu am să mai rezist. Am cedat psihic. Am trecut prin ce nu a trecut nimeni. O să îmi iau adio astăzi de la voi. O să merg cât o să fie drumul. Am să mă izbesc în ceva. Am să mă duc şi nu am să revin, credeţi-mă, Doemne, credeţi-mă”, a spus tânărul înainte de a intra cu maşina într-un autotren.

După impact, telefonul a rămas pornit încă aproape 50 de minute, însă vocea lui Claudiu Bogdan nu s-a mai auzit. Au mai fost surprinse câteva imagini în care echipele medicale sosite la faţa locului încercau să îl scoată dintre fiarele maşinii.