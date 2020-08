Marcel Vela, mesaj tranșant pentru interlopi! Autoritățile pregătesc operațiuni de amploare: „Suntem cu ochii pe voi”

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat, vineri, că România este un stat sigur, iar cetăţenii care respectă legea nu au motive de îngrijorare. În schimb, cei care încalcă legea, „vor suporta rigorile ei”.

„Avem planuri comune de acţiune cu alte instituţii, strategii ţintite pe grupurile infracţionale. Cetăţenii oneşti nu trebuie să se teamă, suntem o ţară sigură în ceea ce priveşte ordinea publică.

Autorităţile statului să aibă maturitateaa pentru ca toţi cetatenii sa se simtă în sigurantaă. Am susţinut faptul că am toleeranţă zero la încălcarea legii, cu atât mai mult dacă avem un angajat care nu ştie de ce parte a baricadei se află”, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, ministrul Marcel Vela.