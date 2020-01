Marșul Dreptății pentru Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu! Familiile celor două adolescente au ieșit în stradă! Ce îi îndeamnă pe români să facă

Alexandru Cumpănașu a ieșit în stradă, alături de familiile Măceșanu și Melencu. Părinților îndererați de dispariția celor două adolescente din Caracal li s-au alăturat cei care vor să își arate susținerea pentru eforturile acestora de a le găsi pe Alexandra și Luiza.

„Buna dimineata dragi romani. Alaturi de Teodora, Monica Melencu, bunicul Luizei si multi altii va asteptam astazi in Piata Constitutiei la ora 14:00 pentru Marsul Dreptatii si al Adevarului. Va rugam din suflet in semn de SOLIDARITATE cu cei ce vor participa fizic pe toti ceilalti oriunde mergeti sa purtati o banderola alba la mana stnaga sau un steag alb la masina. Ii rog pe toti taximetristii din intreaga tara dar si pe toti romanii care au masina sa puna simbolic pe cursul zilei de astazi pozele celor 2 fete Alexandra si Luiza in geam sau un steag alb ori o banderola alba la una din oglinzile laterale. Orice semn de solidaritate. Pe cei care au pagina de facbook ii rog sa ne fie alaturi prin scchimbarea temporara a imaginii de pe facebook cu Alexandra si Luiza. Macar astazi. Eu o voi face imediat. In felul acesta vom arata ca poporul roman este SOLIDAR si lupta pentru viitorul copiilor nostri, pentru siguranta lor si pentru securitatea fiecarei femei si fiecarei familii❗❗❗❗”, a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.

