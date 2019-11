„Mi-au spus că inima lui Darius s-a oprit”. Medicii au crezut că beiețelul lui avea diabet, iar soția a încercat să se sinucidă. Acum, bărbatul le pregătește înmormântrea

Pericolul nu a trecut pentru locatarii blocului din Timișoara în care o firmă de dezinsecție a stropit cu moarte. Bărbatul care și-a privit copilul de trei ani și soția murind în chinuri cumplite a vorbit, pentru prima oară, despre ultimele zile din viața celor doi.

„Sâmbătă dimineață, după ce a plecat soția la serviciu, copilul s-a simțit rău. M-am dus la urgențe acolo la noi și domnul doctor care a fost de gardă i-a făcut un consult. Mi-o dat o rețetă. Tot așa s-a simțit. Am telefon după salvare, a venit de la Luis Țurcanu. L-am dus la spital a doua oară. Acolo jos cât am stat mi-au spus că are diabet. L-a mutat la terapie intensivă, acolo a rămas mama cu el”, a povestit bărbatul, pentru Digi24.