Mesajul transmis de Hanna Nepliakh, Miss Ucraina 2021, după ce armata Rusiei a pătruns în Ucraina: „Nu vor război”

Situația dificilă din Ucraina a afectat toată populația țării, inclusiv persoanele publice ale statului. Hanna Nepliakh, Miss Ucraina 2021, își susține țara în aceste momente cumplite, motiv pentru care a ținut să transmită un mesaj pe rețelele sociale.

Tânăra a transmis pe contul de Instagram că dorește pace între Rusia și Ucraina, chiar dacă armata lui Vladimir Putin a distrus o mare parte din țara în care locuiește șatena alături de cele mai dragi persoane ale sale.

Ce a publicat Hanna Nepliakh, Miss Ucraina 2021, pe Internet despr ivazia Rusiei

Hanna Nepliakh, Miss Ucraina 2021, se numără printre persoanele care nu au părăsit Ucraina în urma războiului. Mai mult decât atât, tânăra a ieșit în stradă pentru a protesta împotriva a tot ce se întâmplă în țara sa.

Superba șatena s-a lăsat fotografiată cu o bucată de carton în mână pe care scrie: „Pace în Ucraina”. Postarea a atras toată atenția internauților, iar mesajul său emoționant nu a putut să treacă neobservat.

„Azi m-am trezit la 5 dimineața, din cauza exploziilor. N-aș fi crezut niciodată că trăind într-o societate civilizată, în care toată lumea strigă despre diplomație, aș scrie celor dragi mesajul «războiul a început». Rusia a lansat un război pe scară largă împotriva Ucrainei. Ucrainenii nu vor război! Ne dorim un cer pașnic, integritatea și independența teritoriului nostru”, a spus ea pe rețelele de socializare, vizibil speriată de tot ce se întâmplă în Ucraina.

Hanna Nepliakh publică des postări legate de conflictul dintre Ucraina și Rusia, semn că este foarte afectată de sacrificiile care s-au făcut până acum pentru țara sa. De asemenea, tânăra este foarte mândră de gestul făcut de președintele său, Volodîmîr Oleksandrovici Zelenski.

Ce a spus o tânără din Ucraina după ce a fost trezită de bombardamente și împușcături

Atacurile nemiloase ale rușilor au terorizat populația Ucrainei care încearcă să iasă cât mai repede din țară, O tânără ucraineanca a făcut mărturisiri sfășietoare despre momentul în care Rusia a bombardat Ucraina.

“Nu mi-a venit să cred până în ultimul moment că s-ar putea întâmpla în orașul nostru, Harkov. Astăzi a fost cel mai urât răsărit din viața mea. La 5 dimineața m-am trezit și am auzit focuri de armă, am fugit pe balcon și am realizat că nu erau artificii. Nu mi-a venit să cred până în ultimul moment că s-ar putea întâmpla în orașul nostru, Harkov, pentru că părea un loc liniștit, chiar dacă ne aflam la graniță. Am văzut oameni alergând pe stradă... Unii au intrat în mașini. Familia mea nu pleacă nicăieri pentru că pentru noi aici este acasă. Sper să fie totul bine! Sper ca războiul să ne ocolească!”, a povestit ea, conform Antena 3.

