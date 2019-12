Are 14 ani, urmele incendiului ce i-a omorât tatăl se văd pe chipul ei și trăiește într-un container, dar își ia școala în serios! VIDEO

Acesta este mesajul lui Marian Godină despre Narcisa:

„Am fost azi dimineață să beau o cafea cu un prieten de-ai mei, jandarm. Din una în alta, mi-a zis că niște colegi de-ai lui, în timp ce erau la serviciu, au găsit o familie într-un container de tablă. I-au mai zis că acolo era și o fetiță de 14 ani, care părea foarte isteață și despre care n-ai fi zis că locuiește în asemenea condiții.

Am zis să mergem până acolo, să vedem cu ochii noștri.

Ajunși la locul cu pricina, l-am găsit pe tatăl vitreg al fetei, iar într-un pat din container un băiețel dormind.

În scurt timp, a apărut și fata, pe care o cheamă Narcisa.

Am stat de vorbă cu ea și cu fratele ei, cam o oră, timp în care am înghețat bocnă acolo.

Narcisa merge la școală, era foarte curată și îngrijită. Am rugat-o să îmi arate caietele de la școală și am observat că scrie foarte frumos și corect. În container nu au apă, nu au curent, nu au gaz. Nu au nimic, doar o tablă care îi acoperă de vânt și ploaie.

Urmele unui incendiu în care i-a murit tatăl se văd ușor și pe chipul ei. Cu toate astea, este o fată foarte frumoasă, fără să exagerez cu nimic când spun asta. I-am cerut numărul dirigintei, a scos telefonul, dar era închis. Am rugat-o să-l bage la încărcat pentru că am nevoie de numărul dirigintei, uitând că nu au curent. Am făcut totuși rost de număr și am sunat pentru detalii. Doamna profesoară mi-a zis că Narcisa e o fată cuminte, care merită ajutată, confirmându-mi ceea ce bănuiam deja.

I-am întrebat pe cei doi copii dacă a fost Moș Nicolae la ei. Mi-au spus că nu. I-am întrebat ce își doresc. Ambii au avut același răspuns: o pereche de papuci.

Nu îmi amintesc să mă mai fi impresionat până acum niște copii atât de tare ca azi. Cât de frumos vorbeau și cât de corect. Nu mâncaseră nimic azi, iar lângă pat aveau o cutie cu niște resturi de prăjituri, primite de la o cofetărie. Atât de impresionat am fost, încât am sunat-o pe Georgiana, care era cu tatăl ei și i-am chemat și pe ei să vadă.

Le-am promis copiilor că am să mai trec pe la ei azi.

Narcisa nu știe și nici nu bănuiește, dar ziua de ieri, în care a vorbit cu acei jandarmi, va rămâne ziua în care i s-a schimbat viața.

O să revin azi cu detalii, eventual aș face o filmare cu ea, să vedeți și voi cât e de isteață și de frumoasă”

Ulterior, Marian Godină a revenit cu mesajul:

„Am adus copiii la noi acasă, Ionuț a făcut baie într-o cadă pentru prima oară în viața lui.

Am stat la masă cu toată familia, Ionuț s-a uitat apoi la desene, iar Georgiana i-a făcut părul Narcisei.

Mi se pare incredibil cât de frumos vorbesc acești doi copii. Le-am zis ce avem de gând, dar și că voi face pe polițistul cu ei și îi voi controla pentru a vedea că sunt cuminți.

Planul nostru pe termen scurt e să le găsim un apartament pe care să-l închiriem. Am sunat deja la câteva anunțuri, dar când au auzit despre ce e vorba au bătut în retragere, așa că dacă știți vreun apartament de închiriat în Brașov, vă rog să îmi dați de știre. Plata chiriei va fi asigurată de noi, așa că proprietarul nu va trebui să își facă griji că nu își va primi banii.

Vă las aici contul bancar și pe cel de paypal ale tatălui Georgianei, în care puteți dona cu toată încrederea. L-aș pune pe al meu, dar nu vreau să las loc de interpretări.

În funcție de câți bani se vor strânge, vom vedea ce vom face mai departe.

Titular : RADU DASCALU

IBAN : RO83 RZBR 0000 0600 2042 7972

Moneda : RON

Nume banca : Raiffeisen Bank”