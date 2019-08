Noi declarații ale lui Gheorghe Dincă, despre Alexandra, făcute publice: "Am învelit-o într-o husă de pat cu elastic și am pus-o în butoi în picioare"

Alexandra a fost legată la picioare și la mâini cu sfoară și a avut pusă bandă pe ochi, înainte să sune la 112. Noi declarații ale lui Gheorghe Dincă, despre felul în care a murit fata de 15 ani, au fost făcute publice. Atenție, informații cu puternic impact emoțional!

Antena 3 a intrat în posesia unor noi declarații făcute de presupusul criminal din Caracal despre felul în care ar fi ucis-o pe Alexandra Măceșanu. Potrivit mărturiilor făcute în fața anchetatorilor, fata ar fi murit după ce s-a lovit cu capul de podea, în urma unei lovituri pe care i-a aplicat-o. Oroarea a continuat și atunci când și-a dat seama că e moartă.

- "Am intrat în casă și am deschis ușa și am observat că fata se dezlegase de la pat și umbla legată la picioare, având telefonul în mână"

- Conform declaraței, a urmat o altercație, Dincă a pleznit fata și aceasta a căzut lângă o masă. Dincă a văzut că nu mai mișcă și că "îi curge sânge din nas și din urechea dreaptă"

După ce a lovit-o, și Alexandra a căzut la pământ, Dincă susține că și-a dat seama că fata a murit așa că ar fi trecut la etapa scăpării de cadavru.A învelit-o într-o husă de pat cu elastic și a pus-o în butoiul din curtea sa în picioare, mai notează Antena 3.

"- Focul a ars până la ora 20.00"