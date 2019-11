Noi detalii despre cazul șocant din Giurgiu! Tânărul de 25 de ani acuzat de viol ar fi încercat să-și reîncarneze fosta iubită printr-un ritual satanic

Procurorii DIICOT sunt îngroziţi de ce au găsit. La marginea oraşului au descoperit o "capelă satanistă", iar un film distribuit pe internet - şi chiar în şcoala fetei - prezintă abuzurile. Filmarea a fost vizionată de colegi încă din vară, dar nimeni nu a anunţat autorităţile. La scenele şocante au mai participat alţi patru elevi, toţi minori. Abia ieri, anchetatorii au ajuns la autorul ororilor.

Ororile au avut loc într-o seară de iulie, într-o clădire părăsită de la marginea oraşului Giurgiu. Un labirint al groazei, situat lângă un cimitir şi marcat cu săgeţi. Acolo ar fi ajuns adolescenta de 16 ani împreună cu alţi patru colegi de liceu şi cu principalul suspect. Ceea ce trebuia să fie o ieşire în oraş s-a transformat într-un ritual satanic de o violenţă extremă. Printre ruine, adolescenta a fost drogată, violată şi torturată pe o podea însemnată cu desene păgâne. Iulian Tănase conducea ritualul, pe care l-a început împreună cu un băiat, pe care l-a rănit cu cioburi de sticlă. A urmat fata.

„M-a fixat cu privirea, timp în care era și încruntat și zâmbea totodată, afirmând: „Tu urmezi!" Eram foarte speriată, motiv pentru care am încercat din instinct să trag mâna, dar nu am reușit întrucât îmi ținea mâna puternic. Mi-a spus poruncitor să închid ochii și să mă uit în sus, am închis ochii și am ridicat capul spre tavan”, a declarat victima.

În clădirea părăsită, anchetatorii au găsit salteaua carbonizată, semne mistice pe podea şi pe pereţi, o cruce de lemn cu motive populare şi mai multe lumânări. Procurorii cred că ar putea fi vorba de un ritual satanic de reîncarnare. În 2008, în aceeaşi clădire, o fată de 14 ani şi-a pus capăt zilelor. Anchetatorii verifică dacă era iubita lui Iulian Tănase. În timpul abuzurilor, tânărul ar fi rostit mesaje despre o iubire pierdută.