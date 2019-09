Minoră de 11 ani deflorată cu degetele de soacră! Întâmplări grave la o „logodnă“ ţigănească

O minoră de 11 ani din Craiova a fost adusă în Slatina în urma unei logodne unde ar fi fost deflorată de soacra sa!

Întâmplarea a fost sesizată de Prtidul Romilor Pro Europa, sâmbătă pe 31 august, precizând că o fată de 11 ani, din Craiova, ar fi fost „dată“ printr-o înţelegere unei famii de romi căldărari din Slatina, pentru un băiat de 20 ani, contra unei sume de 10.000 euro.



Cum băiatul de 20 de ani nu ar fi reușit să o dezvirgineze pe mireasă, l-a ajutat mama lui, deflorând-o pe tânără cu degetele ei!

„A fost o înţelegere. Fata nu are 11 ani, are 13, şi băiatul are 18, nu 20. Nu s-a culcat cu ea, am fost la ei, m-am interesat. Nu s-a culcat cu ea, este încă virgină, cel puţin aşa spun părinţii copiilor. Joi a fost o înţelegere, o nuntă, aşa, o petrecere, dar cu lăutari, cu..., evenimentul s-a întâmplat la Craiova, la familia fetei. După aceea, seara, la 19,00, au venit la Slatina, au făcut şi aici vreo două ore, după aceea au spart gaşca. Am înţeles că fata s-a dus înapoi la părinţi, băiatul a rămas aici. Ca un fel de, cum se face la noi, o logdnă, ca să ştie lumea că fata o să fie măritată cu el, să nu mai vină altcineva s-o ceară. Am fost de două ori la ei, pe mine m-a sunat domnul deputat de la Bucureşti, a zis să merg, să iau măsuri, să văd ce se-ntâmplă. Fata zice că e la locul ei, băiatul nici nu s-a atins de ea, se poate verifica... Fata este virgină, aşa spun ei, dar eu nu am de unde să ştiu, deşi sunt şi un pic de rudă cu mine, dar n-am fost la petrecere“, a declarat Curt, președintele filialei Olt a Partidului Romilor.

Din informațiile primite, familia fetei este extrem de săracă, la fel și familia băiatului, motiv pentru care plata unei sume de 10.000 de euro este exclusă!

Întâmplarea a circulat extrem de repede ajungân și la directorul DGASPC Olt, Rădiţă Piroşca care a declarat că:

„Ne-am autosesizat despre acest caz. Am vorbit, este o fetiţă din Dolj şi au fost anunţate şi autorităţile şi Parchetul pentru aceste aspecte, inclusiv DGASPC Dolj, de unde este fetiţa. Am discutat şi cu Prefectura şi fetiţa a fost înapoiată Doljului, a mers acasă, a fost anunţată direcţia din Dolj şi inclusiv Autoritatea Naţională. Dacă era de aici, noi intram pe gestionarea, consilierea copiilor, ne asiguram dacă părinţii fetei ştiau că este ilegal să faci lucrurile astea, dacă s-au asigurat că este copilul în siguranţă, dar nu este de competenţa instituţiei mele, doar a poliţiei şi a autorităţii de la domiciliul minorei“





Verificările în acest caz vor fi făcute de urgență!