O româncă a fost răpită și violată zece ani, în Italia! Mariana a fost sechestrată într-o casă care seamănă cu cea a lui Dincă

Cazul de la Caracal scoate la iveală drama unei tinere care a fost răpită și violată timp de zece ani, în Italia. Mariana a povestit coșmarul prin care a trecut, în diect, la Antena 3.

Mariana, căci acesta este numele ei, a fost închisă fără lumină, fără apă, fără căldură, a fost bătută și lovită crunt. Ba mai mult, bărbatul, care îi era soț, a lovit-o atât de tare la cap, iar apoi i-a cusut rana cu acul cu fir de la undița de pescuit.

Coșmarul ei a durat zece ani și a început pe când era doar o puștoaică. În tot acest timp, ea a fost ținută într-o baracă, precum cele găsite în curtea lui Gheorghe Dincă trăind lucruri desprinse ca dintr-un film criminal.

”Acum să zicem că sunt bine. Și eu și copiii. M-am angajat să îi fiu îngrijitoare pentru mama lui. Bărbatul o bătea ca să moară mai repede. Am fost de față. O lovea cu pumnii și picioarele. Erau condiții inumane. Am încercat să intervin, dar m-a bătut și pe mine. Am aflat că de fapt femeia era soția lui și era bolnavă de cancer.

El m-a violat mereu. S-a întâmplat de când am venit în casă. N-am avut niciun contact cu exteriorul, sigilase și ferestrele. Am încercat să scap la un an de la nașterea primului meu copil, dar eram la etajul patru cu ferestrele sigilate, cu gratii puse. Am găsit geamul de la baie deschis într-o zi, am făcut o coardă din cearceafuri ca să pot să plec, dar m-a prins. M-a bătut rău, apoi mi-a bagat cearceaful în gură. Am trăit în teroare”, a spus femeia, potrivit sursei citate.