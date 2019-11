Alegeri Prezidențiale 2019. Părinții Alexandrei Măceșanu, în lacrimi la secția de votare! Au votat la liceul la care ar fi trebuit să meargă fiica lor. „Copilul nostru nu este mort” – Video

Părinții Alexandrei Măceșanu au votat la liceul la care ar fi trebuit să meargă fiica lor. Cei doi s-au prezentat la vot alături de Alexandru Cumpănașu, candidat la prezidențiale, și de soția acestuia.

„Am votat pentru un președinte care să ne reprezinte, să nu ne vândă copiii și să aibă grijă de țara noastră. Să ne asigure siguranța zilei de mâine Aici a învățat ea. Aici este școala. Sunt emoții mari. Sunt la școală, unde trebuia să fie și ea”, au spus ei.

„Nu am mai primit nicio veste. Ziceau mulți că au luat-o unii pentru bani. Chiar am vrea să ne sune cineva și să spună cât să dăm. Am strânge, am face, sunt mulți oameni care vor să ne ajute. Dar nu sună.

De ajutat ne-au ajutat oameni de la Târgu Mureș, cărora le mulțumesc cu ocazia asta. Nu credeam că vor mai fi oameni cu suflet așa mare. Oameni minunați. În afară de ei…”, a mai spus tatăl Alexandrei Măceșanu.