Descoperire bombă în cazul Caracal! Polițistul care păzea casa lui Gheorghe Dincă, acuzat de proxenetism: „Lua fete, le droga și le agresa sexual”

Proxenetism, șantaj și cămătărie. Sunt câteva dintre acuzațiile ce au apărut în spațiul public la adresa unuia dintre polițiștii ce păzeau casa lui Gheorghe Dincă. Declarațiile acestuia sunt năucitoare!

Dan Dumitrescu, polițistul destituit mirecuri, 28 august, a vorbit, la Antena 3, despre acuzațiile ce i se aduc. Omul de afaceri Remus Rădoi susține că Dumitrescu ar face parte dintr-o rețea de proxenetism.

„Toate acuzațiile sunt false. Am calitatea de martor într-un dosar în care se fac cercetări de către DIICOT Olt. Nu am absolut nicio acuzație în dosar, nu știu de ce presa a reținut aspectele respective. Dosarul este de cămătărie și șantaj. Din luna aprilie, data de 4, s-a dispus cercetarea mea, în condițiile în care în data de 3 s-au efectuat percheziții la domiciliul meu. În prezent, nu am absolut nicio acuzație în dosar”, a explicat polițistul.

Remus Rădoi, omul de afaceri care a ținut legătura cu presa încă de la începutul cazului de la Caracal, susține că Dan Dumitrescu lua fete, le droga și apoi le agresa sexual.

„Nu vreau să răspund la aceste acuzații. E problema dânsului dacă spune chestiile astea. Îl cunosc foarte bine pe domnul Rădoi, de aproximativ zece ani. Pot să spun că aveam o relație bună, făcea parte din cunoștințele mele bune domnul Rădoi. Nu știu efectiv, de ce face aceste acuzații”, a spus polițistul.

„În fața casei lui Gheorghe Dincă, eu am fost strict pentru a asigura măsuri de ordine și fluidizarea traficului. Noi am ajutat Biroul Rutier Caracal”, a explicat Dan Dumitrescu.

