Petiţie împotriva criminalului din Caracal! Zeci de mii de oameni au semnat: "Pedeapsa cu moartea"

Cazul criminalului din Caracal a revoltat o ţară întreagă. Reacţiile oamenilor nu au întârziat să apară, zeci de mii au semnat deja o peteţie prin care cer pedeapsa cu moartea pentru Gheorghe Dincă.

Cel puțin 20.000 de persoane au semnat o petiție online prin care se cere pedeapsa cu moartea pentru Gheorghe Dincă, cel acuzat că ar fi omorât cele două tinere dispărute din Caracal. În mai puțin de 24 de ore, mai bine de douăzeci de mii de oameni au semnat petiția online prin care se cere pedeapsa capitală.

“Pedeapsa cu moartea a fost abolită prin Decretul-lege nr. 6 din 7 ianuarie 1990 și decizia fiind cuprinsă în Constituția României din 1991, reconfirmată. De asta avem nevoie de pedeapsa cu moartea, pentru aceste creaturi profund defecte și ireparabile. Merită această bestie indulgență?

Cerem modificarea codului penal prin inasprirea pedepselor pentru viol si crima. Modificare articolului 218, (1) introducerea pedepsei de 25-50 de ani de inchisoare pentru viol, in loc (3-10 ani) inchisoare cat este in prezentul cod si pedeapsa cu moartea pentru crime odioase comise de criminali care NU mai pot fi reintegrati in societate!”, se arată în descrierea petiției online.

Sursa: fabricatinromania.ro