Petru Pazara, cel mai tânăr inginer din lume. La doar 13 ani a trimis o cutie de polistiren în spațiu. „Mi-am zis că pot încerca și eu”

Petru Pazara are doar 13 ani și a construit și lansat de unul singur o cutie exploratoare, care cu ajutorul unui balon cu heliu a fost trimisă în spațiu, la 33 de metri altitudine. Băiatul a analizat fiecare detaliu al misiunii sale și a fost pregătit pentru orice situație.

„Mai întâi am creionat ce am nevoie și mi-am făcut un calcul, de câți bani trebuie să pun, un buget. Am căutat cele mai potrivite variante de GPS , GPS fiind esențial pentru a urmări unde aterizează cutia și a culege informații de pe timpul zborului. Nu am cerut niciun ban de la părinți, noi avem o înțelegere în care primesc o suma fixă lunară, bani pe care îi pot folosi cum doresc”, a declarat Petru.

A reușit să ridice o cutie din polistiren cu 20.000 de metri mai sus decât nivelul la care zboară avioanele comerciale. Nu a cerut ajutorul financiar al părinților, iar suma de 1.000 de euro a fost adunată din banii pe care acesta îi primea lunar.

„Sunt destul de pasionat de spațiu. Îmi place cum arată Pământul de acolo, de sus. De fapt, sunt pasionat de tot ce înseamnă tehnologie. Cred că de pe la 4-5 ani au început să mă pasioneze laptop-urile, iar la 6 ani am primit primul meu astfel de device. Și am început să umblu la el. De acolo nu a mai durat mult până am învățat să fac coding”, a povestit acesta.

Ideea i-a venit după ce s-a inspirat de la alte persoane de pe internet. „Diferența era că ce am văzut eu erau încercările unor adulți, care aveau și niște companii în spate. Dar asta nu m-a descurajat. Mi-am zis că pot încerca și eu”

A existat varianta de a cumpăra un kit cu toate piesele, însă a ales să facă totul de la zero, de unul singur. O singură persoană l-a ajutat, o colegă, care s-a ocupat de marketing și de designul exterior al cutiei.

„Ideea este că de la cutie, tehnologie, până la marketing, totul a fost făcut de noi, fără niciun ajutor de la vreun adult. Inclusiv bugetul, întâlnirile cu sponsorii tot noi le-am făcut.”

A analizat mai multe scenarii și a fost pregătit pentru orice situație. O aterizare într-un câmp, lac sau chiar în Republica Moldova. A avut grijă inclusiv de bateria telefoanelor trimise în spațiu, pe unul dintre acestea l-a conectat la o baterie externă.

„Unul dintre telefoane era conectat la o baterie externă, iar celălalt, după 6-7 ore cât a durat totul, avea încă 3% baterie, ceea ce este foarte bine. Am avut avantajul că telefonul cu care am filmat are baterii foarte bune: poate să rămână vreo sută de ore la temperaturi mici.”