„M-am dus târâș pe asfalt și mă rugam ca taxiul din fața mea să nu mă lovească!”. Polițistul care ar fi putut fi ucis de o femeie, pe șosea, a povestit tot

Polițistul rutier Adrian Popa o urmărea pe șoferiță pentru că mașina ei avea probleme la sistemul de semnalizare, când ea i-a lovit motocicleta cu mașina. Femeia a fost arestată preventiv și este acuzată de tentativă de omor și ultraj.

„Am observat că era o fată în mașină, cu masca pe față, cu centura pusă. Nu m-am gândit niciodată că o astfel de persoană are intenția să mă omoare sau să fugă. Primul meu gând a fost: ori a consumat alcool, ori nu avea permis de conducere. Am avut mare noroc că nu au fost alte mașini. Puteau să moară persoane acolo”, a adăugat el, pentru Digi 24.

„Domnișoara a intrat prin partea dreapta prin depășire, eu prin stânga, moment în care ne-am intersectat. A virat stânga de volan, m-a lovit, s-a redresat și și-a continuat deplasarea. În momentul în care m-a lovit, am dat drumu la motocicletă, eram conștient că o să mă duc spre taxi. M-am dus târâș pe asfalt și mă rugam ca taxiul din fața mea să oprească, să nu mă lovească. Dacă rămânem pe motor mă duceam împreună cu motorul sub acel taxi și probabil ieșea mai mult rău, ca să nu zic altceva. Am scăpat ieftin, cu o entorsă la mâna dreaptă, 14 zile de ghips. Sper să fie bine”, a adăugat el.

„A fost intenție, sută la sută”