Poliţistul de la IPJ Olt: „Eu nu ştiam ce e acela Bold, ulterior ne-am dat seama că este un cartier al Caracalului”

”Două (conversaţii - n.r.) am avut, să ştiţi. Eu am vorbit de două ori cu Alexandra. I-am cerut indicii pentru a comunica la cei de la Caracal, să caute. Am cerut nişte amănunte” a spus agentul.

Întrebat în legătură cu acuzaţiile conform cărora nu ar fi crezut-o că este răpită şi violată, Florescu a răspuns:”Nu am avut nicio clipă atitudine refractară. Mi-am dat seama din ptimele cuvinte ale ei, plângea. Din contră, am spus de nenumărate ori să stea liniştită că va ajunge un echipaj de poliţie la ea. Am întrebat-o cum a ajuns acolo. Noi, de la dispecerat, nu cunoaştem zona Caracalului. Ea a zis că a trecut pe lângă un dig şi că este în Bold. Eu nu ştiam ce e acela Bold..

”Apoi mi-a zis că ”Staţi puţin că am găsit o carte de vizită”. În al doilea apel mi-a spus că nu a ajuns echipajul de poliţie. I-am spus că probabil sunt pe drum. Eu am zis poliţiei ce mi-a comunicat Alexandra. Nu erau repere concrete, decât că a trecut pe lângă un dig şi că a ajuns la Bold. Ulterior ne-am dat seama ce era acela Bold. Era un cartier mărginaş al Caracalului”, a relatat agentul.

El a explicat că nu lui i-a oferit fata detalii despre gardul locuinţei în care se afla, despre câini, despre fizionomia agresorului.

”Cred că asta a vorbit cu cei de la Caracal. După ce am terminat legătura cu ea, a vorbit cu cei de la poliţie din Caracal. Eu am avut două convorbiri. Primul a fost la 11:05, al doilea nu mai ştiu, dar nu cred că a durat 10 minute. Nu nouă ne-a spus ”Vine, vine!”, ci celor din Caracal, care au stat mai mult de vorbă cu ea. Eu i-am spus să închidă telefonul, pentru a putea fi sunată înapoi de poliţie. Aşa sunt procedurile. Ce au făcut cei din Caracal, habar n-am.”, a spus agentul de poliţie.

Opt poliţişti - cinci ofiţeri şi trei agenţi - sunt cercetaţi pentru modul de intervenţie în perioada de la dispariţia fetei de 15 ani din judeţul Olt, până la prima percheziţie la domiciliul suspectului, care a avut loc vineri. În ceea ce-l priveşte pe Florescu, conform MAI, a fost informat Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal pentru a analiza şi dispune cu privire la situaţia de fapt reţinută în sarcina lui.

Sursa : news.ro