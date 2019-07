„Nu avem probe că fetele sunt moarte!”. Șeful DIICOT, declarații de ultimă oră în cazul crimelor de la Caracal! De ce nu se pot baza pe ce a spus Gheorghe Dincă

Șeful Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Felix Bănilă, susține că nu există probe că adolescentele Alexandra Măceșanu și Mihaela Luiza Melencuau fost omorâte. El a explicat și motivul pentru care anchetatorii nu se pot baza exclusiv pe declarația lui Gheorghe Dincă, presupusul criminal din Caracal.

„Inca de la inceput, ne exprimam regretul fata de situatia in care se afla cele doua familii. Nu avem niciun rezultat cu privire la oasele gasite, restul sunt speculatii. Procurorii nu stiu daca sunt oase de om. Prioritar pentru noi este aflarea adevarului. Nu neglijam nici o pista, inclusiv din presa. Ca tata a doua fete, ne dorim sa gasim fetele in viata. Pana nu aflam daca a fost vreo fata ucisa, nu puteam neglija nicio varianta a anchetei”, a spus Felix Bănilă.

El a menționat că Gheorghe Dincă, presupusul criminal din Caracal, este „confuz” și a făcut declarații contradictorii.

„Nu avem probe ca fetele sunt moarte. Restul sunt speculatii Avem competenta exclusiva in acest caz. Acela nu e un butoi, in care s-a gasit cenusa, este mai mult un arzator improvizat. Nu putem sa na bazam exclusiv pe declaratia inculpatului, indiferent cat de sincer ar fi. Are si el drepturi. A devenit confuz, in timpul perchezitiilor si al reconstituirii faptelor. Prima oară a spus că a aruncat victima în Olt și a doua oară, în Dunăre”, a mai spus șeful DIICOT.

„In urma cercetarilor la fata locului, s-au desfasurat toate actele necesare pentru a ne asigura ca victima sau victimele nu se afla in acel imobil sau in curtea care apartin inculpatului. Cautarile noastre trebuie sa fie facute si in proximitate locuintei. Astazi nu am facut nicio perchezitie in locuinta inculpatului, dar cercetarea la fata locului va fi reluta, pentru ca nu este incheiata. A fost suspendata pentru ca trebuie facuta in fata inculpatului si a aparatorului lui. Nu putem risca sa fim acuzati ca am „plantat” noi probe. Pana acum, s-au ridicat toate probele de natura biologica care pot fi identificate. S-au ridicat toate probele din masina si din casa care apartin Alexandrei”, a mai explicat el.