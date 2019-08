Primul om care a știut ce a făcut Dincă, criminalistul Tudorel Butoi, explică fiecare gest al suspectului: „Ucide în aceeași zi, nu are sentimentul milei”

Două săptămâni de când am aflat despre ororile din Caracal. Primul care a spus că Gheorghe Dincă are toate semnalmentele unui criminal în serie motivat sexual , profesorul Tudorel Butoi, a făcut noi dezvăluiri despre bărbatul care a recunoscut că le-a omorât pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.

„Este un psihopat criminal în serie motivat sexual”, spunea, încă din 26 iulie, profesorul Tudorel Butoi.

„Faptul că s-a profilat, din prima, un psihopat sexual criminal în serie, a fost dedus din modul de operare. Mi-a fost foarte ușor să-mi imaginez etapa unu, acostarea, transportul, abuzul sexual, crima în aceeași zi”, a explicat profesorul Tudorel Butoi.

„Omul este zguduit rău de tot, ca să intrăm într-un limbaj popular. Ucide în aceeași zi, e lipsit de scrupule. Psihopatul sexual nu are sentimentul milei, nu are compasiune, nu are sentimentul rușinii, este impulsiv, irascibil, agresiv, și labil emoțional”, a adăugat specialistul.

Profesorul Butoi a intuit că, de-a lungul anchetei, Gheorghe Dincă va da dovadă de „foarte multă abilitate”, atunci când va fi nevoit să manipuleze informațiile în favoarea sa.

„De-a lungul anchetei, acest psihopat sexual va da dovadă de foarte multă abilitate. Noi vedem finalul, ucide și incinerează. De unde-l apucase pe el grija să ungă cu alifie rănile fetei, alea au fost pentru a liniști fata. Acest individ are ca conduită inducerea în eroare permanentă a anchetatorilor, cu explicații contradictorii și confuze pentru a vă zdruncina modul în care percepeți fapta în oportunitățile câmpului. Ba am aruncat-o în Olt, ba n-am aruncat-o în Olt, ba am dus-o la o margine de pădure, ba am ars-o”, a mai spus Tudorel Butoi.

Sursa: Antena 3