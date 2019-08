Producătorul şi regizorul,Harold Prince, a murit

De-a lungul carierei sale, Harold Price a primit 21 de premii Tony, recompensele pentru teatru, record în materie. El a murit la Reykjavik (Islanda) în urma unei afecţiuni care nu a durat mult, a anunţat agentul său.

Născut în 1928, la New York, într-o familie evreiască de origine germană, el a fost unul dintre puţinii regizori de pe Broadway care au traversat diferitele epoci şi au supravieţuit modernizării universului comediilor muzicale.

Prince, care spunea că a fost "contaminat de teatru" după ce l-a văzut, la vârsta de 8 ani, pe Orson Welles în rolul Cezar, a debutat în perioada de aur a comediei muzicale, remarcat de un alt mostru sacru al teatrului, George Abbott.

Din 1955, la doar 27 de ani, el a obţinut un premiu Tony pentru cel mai bun producător, prima sa recompensă, pentru "The Pajama Game". Va urma o impresionantă serie de succese, în special "West Side Story" (1957).

"Am vrut să scriu", spunea el într-un interviu acordat site-ului Broadway.com. "Dar nu eram destul de bun, aşa că, etapa următoare a fost regia de teatru".

El şi-a făcut debutul pe Broadway cu "She Loves Me", în 1963, înainte de a începe în 1966 ceea ce va deveni una dintre cele mai cunoscute comedii muzicale de teatru "Cabaret". Stilul său era minimalist, cu decoruri destul de puţine. Adesea a produs spectacole cu bugete mult sub medie.

Harold Prince a traversat anii 1970 cu acelaşi succes, în special graţie spectacolului "Sweeney Todd" (1979). El a pus în scenă "The Phantom of the Opera", scrisă de britanicul Andrew Lloyd Weber, care deţine recordul de longevitate pe Broadway. Comedia muzicală este pe afiş de 31 de ani şi numără peste 13.000 de reprezentaţii.

