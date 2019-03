Profesoară bătută și amenințată cu moartea pentru că i-a interzis unui elev să se uite la filme pentru adulți în clasă! Copilul e în clasa a șaptea

Drama profesoarei a început anul trecut, în luna noiembrie, când elevul a fost prins în timp ce se uita la filme erotice în clasă. A fost amenințată în repetate rânduri de elev care a postat și pe Facebook un mesaj de amenințare la adresa ei: ”O să o ucid pe doamna dirigintă.”

”Am informat directorul unităţii şi am discutat telefonic cu mama elevului, care a tratat în mod superficial incidentul, această amânând mereu întâlnirea directă şi nu a mai participat la şedinţa cu părinţii. După postarea textului, elevul a absentat şi a revenit la cursuri în 12 noiembrie 2018, lăudându-se colectivului clasei a VII-a cu fapta să. Deoarece de la prima oră de curs a folosit un limbaj vulgar, am informat părintele, care a venit la şcoală şi l-a luat de la cursuri. Consider că prin postarea ameninţării în mediul on-line, elevul a creat panică atât în rândul colegilor săi cât şi al profesorilor şi prin limbajul său a afectat autoritatea cadrelor didactice. De asemenea, mie mi-a creat o temere, temându-mă pentru integritatea şi chiar viaţa mea şi a familiei mele”, a scris profesoară în plângerea formulată, citată de adevărul.ro.