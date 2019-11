O prostituată din Italia, originară din Caracal, dezvăluie adevărul despre Alexandra şi Luiza: "Sunt închise în casă și le aduce clienți să facă bani cu ele."

Un investigator al România TV, Rok Xavi, a luat un interviu unei prostituate din Italia, originară din Cracal. Acesta relatează povestea vieții ei și a meseriei pe care o practică în prezent, totul începând la vârsta de 17 ani.

„Fată și eu la școală, tânără, am zis și eu că mi-am găsit iubirea perfectă.. ”Hai că te iubesc, hai la mine acasă”. Am stat o perioadă la el acasă și… Așa m-a corupt să vin aici. Cu promisiunea că fac o familie frumoasă cu el, că eu sunt viața și iubirea lui…”, a declarat tânăra în interviul pentru România TV.

Tânăra povestește că a fost dusă în zona Bergamo, în nordul Italiei, şi a fost trecută graniţa fără probleme, deşi era minoră. În plus, odata ajunsă acolo, era drogată zilnic.

„Păi fiind clanul ăsta al lor, cu multe cunoștințe… Cunoșteau și poliție și… Mi-au făcut buletin fals, la Caracal. Acolo sunt născută, acolo sunt crescută. Acolo mi-au făcut buletin fals (…) Pentru el am muncit 10 ani. 10 ani am muncit. Făceam şi 2.000-2.500 de euro pe seară. S-au făcut foarte mulți bani. Eu nu aveam datorie față de el. M-a obligat pur și simplu. Am refuzat, au început bătăile, amenințările. Am fost nevoită să stau. Mai mult de frică.”