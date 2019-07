„Puteam să fiu în locul Alexandrei Măceșanu”. O tânără care a scăpat dintr-o situație similară „cu ocazia”, declarații șocante! Ce i-a spus polițistul la care a apelat

O tânără a povestit că ar fi putut fi în locul Alexandrei Măceșanu, dar a fost norocoasă. Ea a scăpat dintr-o situație similară „cu ocazia”, când șoferul mașinii în care s-a urcat i-a propus să întrețină relații intime cu ea.

Tânăra, în vârstă de 21 de ani, din Teleorman, a mers să aprindă o lumânare în Caracal, în memoria Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu.

Ea a povestit că a fost norocoasă, deoarece a fost doar abandonată pe câmp, nu violată și ucisă, cum li s-ar fi întâmplat Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu, pe care Gheorghe Dincă a spus că le-a ucis.

„Sper să fie în viață. Cu toate că nu le cunosc, puteam să fiu și eu în locul lor. Anul trecut, la fel, am fost și eu la ocazie. Am avut norocul că m-a lăsat pe câmp, își începe povestirea tânăra de 21 de ani. Tot așa, un idiot la vreo 50 de ani, veneam de la școala de șoferi, am luat ocazie, suntem din Teleorman, am luat ocazie și m-a lăsat pe câmp, a venit prietenul meu și m-a luat. Mi-a spus să mă culc cu el. Nu am acceptat și m-a lăsat. Eram mai multe persoane cu el, era o comună unde trebuia să-i lase pe ceilalți și mi-a zis că dacă nu fac cu el pe câmp, mă dă jos acolo...”, a povestit tânăra, potrivit digi24.ro.

Ea a povestit și ce i-a spus un polițist la care a apelat după acest incident.

„Un prieten care știam că e polițist, îl oprise, îi făcuse verificare la acte și a zis că dacă nu mi-a făcut nimic , nu are rost...”, a mai spus tânăra, precizând că nu mai merge cu „ocazia” de atunci.