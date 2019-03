Rabla 2019. Când începe programul Rabla și care sunt condițiile. Află din articolul a1.ro, care este data de la care va începe programul Rabla 2019 și care sunt condițiile anunțate de Ministerul Mediului

Luni, 18 martie 2019, Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat că Programul "Rabla 2019" va demara până pe 5 aprilie. La fel ca și anul trecut, Guvernul și-a propus să aloce fonduri pentru un număr de până la 50.000 de vouchere.

Grațiela Gavrilescu a declarat: "Știu că dumneavoastră, industria, la fel ca foarte mulți români, așteptați demararea Programului 'Rabla 2019'. Anul trecut am reușit să îl pornim în februarie. Anul acesta nu a fost posibil, din cauza tergiversării total nejustificate a promulgării bugetului de stat.

Și deși nu Guvernul și nu Parlamentul sunt responsabile pentru acest blocaj, ne cerem noi scuze românilor, dacă alții nu au curajul să își asume! La fel ca și anul trecut, noi suntem deja pregătiți de lansare. Și, la cum arată calendarul astăzi, ne angajăm să demarăm Programul Rabla până pe 5 aprilie".

Ministrul Mediului ne informează că prin intermediul Programului Rabla s-a reușit casarea a aproximativ 700.000 de autovehicule vechi ce au fost înlocuite cu peste 550.000 de modele nepoluante.

La Forumul Industriei Auto 2019, un eveniment desfășurat în cadrul Președinției române la Consiliul UE, Ministrul Mediului a declarat: “În anul 2016, programul a demarat timid cu 150 de unități vândute, iar in 2017 l-am reconfigurat, acordând astfel cel mai mare eco-voucher din Europa pentru astfel de mașini - 10.000 de euro. Rezultatul: în 2018, prin programul Rabla Plus, s-au acordat peste 1.400 de eco-vouchere!



In paralel, așa cum ne-am asumat prin Programul de guvernare PSD-ALDE, am demarat programele pentru finanțarea rețelei naționale de stații de încărcare rapidă, atât în municipiile-reședință de județ, cât și pe marile artere rutiere.



Iar în ceea ce privește programul Rabla Clasic, cel mai longeviv program guvernamental, pe care îl cunoașteți foarte bine, vă pot spune că, printr-un efort guvernamental substanțial, anul trecut, acesta a beneficiat de un număr-record de prime de casare - 50.000 de unități!



În premieră, pe lângă cele 27.000 de vouchere pe care ministerul le-a alocat beneficiarilor Programului Rabla, prin Fondul de Mediu, Guvernul a suplimentat suma, până la 50.000 de vouchere. Și pentru anul acesta ne dorim o abordare similară”.

Așadar, toți românii care dețin autoturisme vechi sunt îndemnați să se înscrie în Programul Rabla 2019 pentru a reuși să diminueze poluarea. Iată care usnt condițiile:

Condiții pentru Programul Rabla 2019

Conducătorii auto care doresc să se înscrie în Programul Rabla 2019 trebuie să știe că prima de casare se acordă în funcție de cantitatea de emisii de CO2/km generată de sistemul de propulsie al mașinii noi, în regim de funcționare mixt. Mai exact, nu trebuie să depășească 130 de grame de dioxid de carbon pe km.

Pentru a obține prima de casare, mașinile scoase din circulație trebuie să aibă o vechime de cel puțin opt ani, adică să fi fost înmatriculate inițial în România înainte de 1 ianuarie 2011.

Următoarele condiții trebuie să fie îndeplinite cumulativ de proprietarul mașinii:

a) are domiciliul sau reședința în România;

b) nu are obligații de plată la bugetul local;

c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou,

obținând nota de înscriere;

d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat și a obținut certificatul de distrugere;

e) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat și a obținut certificatul de radiere;

f) a prezentat producătorului validat dovada distrugerii și a radierii din evidența

circulației a autovehiculului uzat;

g) a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de

înscriere.

Anul acesta, prima pentru casarea unei maşini vechi se menţine la 6.500 de lei. Şoferii pot obţine un ecobonus de până la 1.700 de lei dacă vor să cumpere un autoturism hibrid. Premierul, Viorica Dăncilă a anunțat că anul trecut a fost majorat numărul de tichete Rabla de la 30 de mii la 50 de mii. ,,Vom continua acest sprijin inclusiv prin simplificarea și flexibilizarea programului Prima Mașină”, a declarat Viorica Dăncilă.

Acte necesare pentru înscrierea în Programul Rabla 2019

actul de identitate al solicitantului și după caz, al proprietarului rablei care a cedat prima de casare;

certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat, în original și copie legalizată;

cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original și copie legalizată;

certificatul de atestare fiscală (în original), din care rezultă că nu există restanțe către bugetul local, emis de către autoritatea publică locală (primărie); în cazul cesiunii primei de casare, este necesar și un certificat de atestare fiscală emis pentru proprietar;

declarație pe proprie răspundere, prin care solicitantul se angajează să cumpere o mașină nouă de la dealer.

În următoarele 30 zile de la obținerea notei de înscriere, posesorul vehiculului trebuie să caseze mașina veche și să depună dosarul complet la dealer.

Sursă foto: pexels.com