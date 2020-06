Răsturnare de situaţie în cazul vloggeriţei Tequila. Imaginile suprinse de camerele de supraveghere

Administratorul complexului a declarat, în exclusivitate pentru Antena 3, că el nu a agresat-o pe tânără și că, de fapt, așa cum se vede și în imginile de pe camerele de supraveghere, tânăra l-a atacat, pulverizăndu-i spray iritant în față.

"Domnișoara a parcat pe o proprietate privată, pe o rampă pentru persoane cu dizabilități, distrugând-o.

Din filmările pe care vi le-am pus la dispoziție, reiese că nu am avut decât o discuție cu dumneaei și se vede că mi-a dat cu spray lacrimogen în față. Eu nu am atacat pe nimeni, am lăsat fimările să vorbească în numele meu", a declarat la Antena 3 presupusul agresor al vloggeriței.