Robert s-a dus la îngeri cu inima frântă! Scrisoarea răvășitoare de adio lăsată de tânăr: „Nu știu ce mă așteaptă dincolo. Adio”

„Mulţumesc pentru copilărie”

În a doua parte a scrisorii, el îşi cere iertare părinţilor, iar pe unii din familia sa îi trage uşor de urechi, oferindu-le sfaturi de viaţă.

„Îmi pare rău, şi îmi cer scuze mamei şi tatei pentru că am făcut asta, dar a fost alegerea mea. Aveţi grijă de R. şi R. (n.r. - fraţii tânărului) în continuare, cu bune şi rele. Şi invers, ei de voi.

Poate vă împăcaţi şi cu cei din deal mai bine cu ocazia asta (n.r. - cu rudele familiei). Mi-am expirmat sentimentele mele în felul meu, dacă v-a deranjat că vorbeam mai porcos, îmi pare rău, pe unii oameni îi deranja, dar m-am obişnuit. R., ai grijă cu şcoala şi nu te mai supăra aşa uşor din orice, cum am făcut eu.

Şi nu mai fi aşa al dracului, mai ascultă, că nu îţi zice nimeni de rău. Iar tu R. nu mai fi aşa de zgârcit, că nu ajungi nicăieri. (...)

Să vă menţineţi sănătoşi. Şi, V., nu mai fi aşa schimbătoare, azi prieten, mâine duşman, iar dacă faci o faptă bună nu trebuie să îi reaminteşti acelei persoane de 5.000 de ori, că o se simtă prost.

Continuă să faci fapte bune fără partea schimbătoare, de aia nu vrea R. să treacă prea des pe acolo. Ai o parte bună în tine, foloseşte-o pe aceea. S. şi F., vă mulţumesc pentru ajutor şi suportul oferit până acum.

Scuze că v-am dezamăgit. Dar mai rămâne un mărţişor în familie, să aveţi grijă de cei mici, în special. Bunelu, te rog nu mai fi aşa de încăpăţânat, mai ascultă şi de ceilalţi că nu le ştii pe toate. Ascultă şi pe ei că nu ai nimic de pierdut, ci doar de câştigat. Îmi plăceau poveştile şi că aveai o memorie extraordinară. Poţi fi mai bun şi la vârsta ta. Sper să îmi asculţi sfatul, ai două fete care aşteaptă acel ceva de la tine”, a scris Robert.

„Nu ştiu ce mă aşteaptă dincolo. Adio”

„Nu ştiu ce altceva să mai las scris aici. Poate ajung să citească toţi cei menţionaţi aici, inclusiv N. Poate nu am fost cel mai bun fiu, frate, verişor, nepot, prieten, iubit, elev, angajat. Dar am încercat, cu bune şi rele, să mă îmbunătăţesc, mai greu sau mai uşor. Cu unele poate am reuşit, cu unele nu.

Dar consider că, odată ce am ajuns aici, că am eşuat la fiecare dintre ele, şi am dezamăgit nişte oameni la care ţineam. Dar gândiţi-vă şi la cum mă simţeam eu, şi că nu este uşor să treci peste ele. N. nu a fost ceva peste care să trec peste.

Dintre cele trei iubite, B. - trei ani, nu am fost afectat după despărţire, G. - cu care am fost trei săptămâni, nici la ea nu am avut resentimente şi nu am suferit, deoarece ea nu era ceea ce căutam.

Şi când în sfârşit am găsit ceea ce căutam, m-am comportat cum m-am comportat şi am pierdut-o. Şi aici îmi iau rămas bun. Nu ştiu ce mă aşteaptă dincolo. Adio”, a mai scris Robert.