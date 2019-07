S-a întâlnit cu peste 50 de bărbați într-un an! Sfaturile unei femei experimentate pentru prima întâlnire!

O tânără domnișoară frumoasă și bine pregătită intelectual din Marea Britanie a făcut un test al primelor întâlniri cu 50 de bărbați pentru a afla care sunt cele mai proaste strategii și cele mai mari greșeli făcute la prima întâlnire.

Femeia a relizat o listă cu cele mai greșite abordări care pot respinge o persoană din prima și pot lăsa o impresie total greștă!

Emyli Lovz a mers la 101 de întâlniri cu 52 de bărbaţi diferiţi în 2011 și 2012. Totul a constituit obiectul unui experiment social la care s-a gândit în timpul studenției la UC Berkeley.

„Pe măsură ce experimentul a evoluat, am început să observ tot felul de modele şi am văzut că mulţi tipi fac aceleaşi greşeli“, a spus Lovz. Astăzi, tânăra este un antrenor de întâlniri şi foloseşte constatările experimentului personal pentru a-şi ajuta clienţii.

# Încercarea de a impresiona cu banii sau maşina pe care o aveţi

„Am avut nevoie de 29 de întâlniri pentru a ajunge la această concluzie. La întâlnirea cu numărul 29 am mers într-un club de noapte în San Francisco, iar în seara următoare m-a invitat la o cină festivă. El era un CEO bogat care locuia în Silicon Valley. Întâlnirea a fost interesantă pentru că a trebuit să mă îmbrac elegant şi pentru că am băut vinuri scumpe. Reamintindu-mi întâlnirea #29 mi-am dat seama că a încercat să iasă în evidenţă prin prinsma banilor. În primele cinci minute de conversaţie ştiam cât câştigă, modelul maşinii pe care o conducea şi cartierul rezidenţial în care locuieşte. Să fiu sinceră, cred că de aceea am fost de acord să merg la o a doua, a treia şi a patra întâlnire cu el. În cele din urmă, mi-am dat seama că legătura noastră era superficială şi că nu se baza pe ceva profund.“

Sfat: Încercaţi să evitaţi să vorbiţi despre bani într-o primă întâlnire. Aceasta va face ca cealaltă persoană să vrea să se întâlnească din nou cu voi din motive greşite.

# Vorbeşti despre foştii parteneri

„ Întâlnirea #60 a fost stabilită pe OkCupid. Am petrecut prima jumătate a zilei discutând despre relaţiile sale anterioare - chiar şi atunci când am încercat să schimb subiectul.

Sfat: nu mergeţi la o întâlnire până când nu aţi trecut de relaţiile anterioare. Când discutaţi despre relaţii vechi la o primă întâlnire, nu vă ajută deloc să ieşiţi în evidenţă. În plus, discuţiile despre un fost partener şi toate lucrurile pe care ţi le-a făcut te-ar putea face să arăţi ca un plângăcios.

# Vorbeşti despre cât de mult vă urâţi job-ul

La început, întâlnirea #69 mi s-a părunt interesantă, pentru că tipul părea un om de carieră şi foarte inteligent. Mi-a spus că a inventat trei produse diferite în timpul colegiului şi a apărunt în multe reviste academice - ceea ce, dacă era adevărat, era destul de impresionant. Dar mi-a pierdut interesul atunci când şi-a încheiat povestea, explicându-mi că este total nemulţumit cu ceea ce face.

Sfat: Dacă îţi urăşti slujba, vorbeşte despre hobby-urile sau despre pasiunile tale. Din experienţele clienţilor mei am descoperit că persoanele mulţumite de cariera lor par să găsească un partener mult mai repede decât cei care nu sunt mulţumiţi pe plan profesional.

# Nu stabileşti a doua întâlnire

Am învăţat această lecţie la întâlnirea #78. La sfârşitul timpului petrecut împreună, m-a condus la lucru şi m-a întrebat dacă aş fi disponibilă joi pentru o a doua întâlnire. M-a făcut să vreau să-l văd din nou, cel puţin pentru că se arăta interesat de a mă mai vedea. Majoritatea tipilor pe care i-am întâlnit în timpul experimentului nu au făcut asta. Au aşteptat câteva zile înainte de a mă mai întreba, când imaginea lui nu era proaspătă în mintea mea. De cele mai multe ori, nu am mai acceptat invitaţia lor.

Sfat: Întotdeauna stabiliţi o a doua întâlnire dacă vă place persoana respectivă.

(sursa: adevărul )