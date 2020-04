S-a oferit voluntar în centrul de carantină unde a fost izolat 14 zile. Povestea incredibilă a lui Ciprian

Bărbatul de 45 de ani a fost în carantină la un hotel de pe Valea Prahovei și tot ce a cerut a fost doar un loc unde să doarmă.

„Mie îmi place să ajut, fată trebuia să mă facă mama. Am văzut eu că aici în centru sunt numai femei care îngrijesc, era nevoie şi de o mână de bărbat să care toate cutiile astea cu mâncare. Aşa că am căutat numărul directorului de la centru şi l-am întrebat dacă are nevoie de voluntari. Nu-mi trebuie bani, doar un pat unde să dorm şi m-au primit”, povesteşte Ciprian.

„Mama mea, familia mea nu m-a primit acasă. Mi-au zis să stau în carantină, că poate sunt bolnav. Dacă îi dădeam mamei 200 de lire, mă primea cu braţele deschise. Eu şi fraţii mei, că mai am patru fraţi, când venim în ţară preferăm să stăm în altă parte pentru că dacă stăm la mama, ne ia bani de chirie. Nu am nicio relaţie cu familia mea, mai bine fac treabă cu străinii decât cu familia”, spune Ciprian.