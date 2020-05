Scandal sexual la un spital suport COVID-19! Ce i s-a întâmplat unei asistente, în timpul programului de lucru

„Eu am aflat în data de 26 mai. Atunci a venit asistenta şi a depus o sesizare în care spune că a fost «hărţuită sexual» de el. Nu am alte detalii. Am deschis o anchetă internă.(...) Ei lucrează la Compartimentul Sterilizare, iar acolo nu au acces nici pacienţi, nici alte persoane”, a declarat Constantin Popescu, managerul Spitalului Orăşenesc Horezu.

Asistentul este arestat preventiv pentru 30 de zile, cercetat pentru tentativă de viol.